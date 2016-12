Serveur dédié : changer les DNS du nom de domaine et le faire pointer vers le serveur

Notre site est opérationnel sur le serveur en local, il ne nous reste plus qu’à faire pointer notre nom de domaine vers l’IP de notre serveur. Pour cela, nous devons changer l’adresse des serveurs DNS du domaine.

Cela prend à peu près 30 minutes à tout configurer. La propagation DNS peut prendre plusieurs heures toutefois.

Changer les serveurs DNS du nom de domaine

Cette opération s’effectue chez le registrar chez qui nous avons réservé le nom de domaine. Dans mon cas, il s’agit de GANDI.

Après s’être identifié sur le site, il suffit de cocher le domaine à modifier et de sélectionner l’option “changer/modifier les DNS” :

Ensuite, il suffit de rentrer les serveurs DNS de l’hébergeur. Dans mon cas, il s’agit d’OVH donc :

DNS1 : adresse du serveur, sous la forme ksXXXXXXXXXX.kimsufi.com pour un serveur kimsufi.

pour un serveur kimsufi. DNS2 : ns.kimsufi.com

Validez, la propagation des nouveaux serveurs peut mettre jusqu’à 48 heures (le temps de faire le tour des serveurs de la planète) mais c’est beaucoup plus rapide que cela en réalité. Au bout d’une demi-heure, cela renvoyait sur le nouveau serveur chez moi (mais géographiquement, je ne suis pas très loin du serveur).

Associer le nom de domaine à notre serveur

La seconde étape consiste à associer notre nom de domaine à notre serveur : ce dernier doit être informé qu’il accueille le nouveau domaine. Pour cela, il faut se rendre sur le site de l’hébergeur (OVH pour nous).

Identifiez-vous sur le Manager OVH et cliquez sur le nom de votre serveur. Ensuite, cliquez sur Services > DNS secondaire. Vous obtenez la liste des domaines gérés par le serveur. Cette liste est évidemment vide au départ.

Cliquez sur Nouveau domaine pour ajouter un domaine :

Il vous suffit de rentrer votre nom de domaine et de sélectionner votre serveur dans la liste déroulante. Validez, vous devriez obtenir ceci :

Notre domaine est associé à notre serveur, il faut maintenant le configurer.

Configurer le domaine dans BIND9

C’est dans BIND (BIND9 pour être précis) que l’on configure le domaine. Là, tout se passe en ligne de commande. BIND9 est installé d’office sous Debian Squeeze apparemment. S’il ne l’est pas chez vous :

apt-get install bind9

On commence par éditer le fichier /etc/bind/named.conf.local :

nano /etc/bind/named.conf.local

On y ajoute une zone pour notre domaine, avec un fichier de configuration qui s’appellera db.skyminds.net :

zone "skyminds.net" { type master; file "/etc/bind/db.skyminds.net"; allow-transfer { 213.186.33.199; }; allow-query { any; }; notify yes; };

Ensuite, on édite les options :

nano /etc/bind/named.conf.options

et on ajoute/remplace :

auth-nxdomain no; # conform to RFC1035 listen-on-v6 { any; }; version none; listen-on { any; }; allow-recursion { 127.0.0.1; }; // Matt allow-query-cache { 127.0.0.1; 213.186.33.199; }; additional-from-cache no;

Nous créons ensuite notre fichier de configuration pour le domaine :

nano /etc/bind/db.skyminds.net

et on y met :

; skyminds.net $TTL 84600 @ IN SOA ksXXXXXXXXX.kimsufi.com. root.skyminds.net. ( 2016020101 ; SERIAL YYYYMMDDNN 3600; REFRESH 1h; RETRY 4W; EXPIRE 84600 ) ; Negative Cache TTL ; ; NAMESERVERS ; NS ksXXXXXXXXX.kimsufi.com. ; don't forget the final dot ! NS ns.kimsufi.com. ; don't forget the final dot ! ; ; Nodes in domain ; www IN A xx.xx.xx.xx mail IN A xx.xx.xx.xx ns1 IN A xx.xx.xx.xx smtp IN A xx.xx.xx.xx pop IN A xx.xx.xx.xx ftp IN A xx.xx.xx.xx imap IN A xx.xx.xx.xx skyminds.net. IN A xx.xx.xx.xx skyminds.net. IN MX 10 mail.skyminds.net. ; ; subdomains ; IN A xx.xx.xx.xx

Remplacez ksXXXXXXXXX.kimsufi.com. (n’oubliez pas le point final!) par le nom de votre serveur et xx.xx.xx.xx par l’IP du serveur, ainsi que le nom de domaine.

Ensuite, on relance BIND9:

/etc/init.d/bind9 restart

On vérifie la configuration

named-checkconf -z

On vérifie les logs:

tail -f /var/log/syslog

Et on teste la propagation des DNS :

nslookup skyminds.net ns.kimsufi.com

Normalement, l’IP de votre serveur devrait être associée à votre nom de domaine.

Dès que les nouveaux serveurs DNS seront propagés, votre site sur le nouveau serveur sera visible par tout le monde.