Serveur dédié : installer NginX avec support HTTP2 et certificat SSL, PHP, MariaDB sous Debian

Aujourd’hui, nous sautons le pas et passons du serveur Apache au serveur NginX (à prononcer “engine X”) pour booster les performances générales du site.

Cela fait quelques serveurs que je monte pour d’autres en utilisant nginx et force est de constater que c’est beaucoup plus réactif qu’Apache et cela prend moins de temps à configurer pour optimiser les réglages.

Je pars du principe que c’est une nouvelle installation mais si vous aviez déjà votre site qui tournait sous Apache, certaines étapes seront juste optionnelles.

Ce tutoriel vise un serveur Debian mais est adaptable sans problème à ses dérivés comme Ubuntu ou Mint.

Etape 1 : NginX

Nous allons installer la dernière version du serveur nginx, avec le support pour HTTP2, depuis les dépôts Dotdeb :

nano /etc/apt/sources.list

et nous ajoutons :

# dotdeb updated LAMP/LEMP servers deb http://packages.dotdeb.org jessie all deb http://packages.dotdeb.org jessie-nginx-http2 all

Si c’est la première fois que vous installez un dépôt Dotdeb, ajoutez la clé du dépôt:

wget https://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg apt-key add dotdeb.gpg

On rafraîchit les dépôts :

apt update

et on installe nginx et openssl :

apt install nginx openssl libssl1.0.2 libssl1.0.1 libssl-dev

Etape 2 : MariaDB

Si vous ne l’avez pas déjà – cela remplace MySQL sans que vous n’ayez rien à changer au niveau du code ou de la configuration du serveur :

apt install mariadb-server

Etape 3 : PHP

Je vous conseille de suivre mon dernier guide pour installer PHP 7.1.

Etape 4 : configurer NginX

Nous allons d’abord configurer toutes les options qui nous sont primordiales : compression des fichiers statiques, implémentation SSL, types mime… afin de gagner du temps (et éviter les erreurs) dans l’étape suivante.

1. Nous voulons un site rapide donc nous allons compresser tout ce qui peut l’être. On crée un nouveau fichier :

nano /etc/nginx/snippets/gzip-config.conf

et on y met :

# MATT : add more mime-types to compress types { application/x-font-ttf ttf; font/opentype ott; } # MATT : gzip all the things! gzip on; gzip_disable "msie6"; gzip_vary on; gzip_proxied any; gzip_comp_level 6; gzip_min_length 256; gzip_buffers 16 8k; gzip_http_version 1.1; #gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript; # Compress all output labeled with one of the following MIME-types. gzip_types application/atom+xml application/javascript application/json application/ld+json application/manifest+json application/rss+xml application/vnd.geo+json application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml application/xml font/opentype image/bmp image/svg+xml image/x-icon text/cache-manifest text/css text/plain text/vcard text/vnd.rim.location.xloc text/vtt text/x-component text/x-cross-domain-policy; # text/html is always compressed by gzip module # don't compress woff/woff2 as they're compressed already

J’ai ajouté deux types mime qui ne sont pas dans la configuration de base d’NginX et étendu la liste des types de fichiers à compresser. Certains types le sont déjà donc c’est inutile de gaspiller des ressources en essayant de les compresser.

2. Nous allons booster la sécurité de nos certificats. Tout d’abord, nous allons créer un fichier Diffie-Hellman de 4096 bits pour chiffrer les échanges de clés.

mkdir -p /etc/nginx/ssl openssl dhparam -out /etc/nginx/ssl/dhparam4096.pem 4096

Là, vous pouvez aller prendre un café parce que cela va prendre un bon bout de temps suivant votre processeur. Comptez 15-20 minutes.

3. Nous mettons toute notre configuration SSL dans un nouveau fichier :

nano /etc/nginx/snippets/ssl-config.conf

et on y ajoute:

# MATT : badass TLS config ssl_protocols TLSv1.1 TLSv1.2; # Dropping SSL and TLSv1 ssl_prefer_server_ciphers on; ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!3DES:!MD5:!PSK"; ssl_ecdh_curve secp384r1; ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam4096.pem; ssl_session_cache shared:SSL:10m; ssl_session_tickets off; # Cache credentials ssl_session_timeout 1h; # Stapling ssl_stapling on; ssl_stapling_verify on; resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s; resolver_timeout 5s;

En créant ces deux nouveaux fichiers (ainsi que le fichier Diffie-Hellman), on s’assure de pouvoir réutiliser certaines déclarations pour un autre site qui pourrait être installé sur le serveur. Mine de rien, cela peut vous faire gagner pas mal de temps et on gagne en lisibilité.

Etape 5 : nginx.conf

C’est maintenant que l’on gagne du temps – on édite le fichier nginx.conf :

nano /etc/nginx/nginx.conf

et on y met :

user www-data; worker_processes auto; pid /run/nginx.pid; include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf; events { worker_connections 768; # multi_accept on; } http { ## # Basic Settings ## sendfile on; tcp_nopush on; tcp_nodelay on; keepalive_timeout 65; types_hash_max_size 2048; server_tokens off; # useful if several server blocks are used on the server! server_names_hash_bucket_size 64; # server_name_in_redirect off; include /etc/nginx/mime.types; default_type application/octet-stream; # Update charset_types to match updated mime.types. # text/html is always included by charset module. charset_types text/css text/plain text/vnd.wap.wml application/javascript application/json application/rss+xml application/xml; # Include $http_x_forwarded_for within default format used in log files log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" ' '$status $body_bytes_sent "$http_referer" ' '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"'; ## # SSL Settings ## ## MATT : ssl-config.conf include /etc/nginx/snippets/ssl-config.conf; ## ## # Logging Settings ## access_log /var/log/nginx/access.log; error_log /var/log/nginx/error.log; ## # Gzip Settings ## ## MATT : gzip-config.conf include /etc/nginx/snippets/gzip-config.conf; ## ## # nginx-naxsi config ## # Uncomment it if you installed nginx-naxsi ## #include /etc/nginx/naxsi_core.rules; ## # Virtual Host Configs ## include /etc/nginx/conf.d/*.conf; include /etc/nginx/sites-enabled/*; }

J’ai modifié le bloc http en ajoutant la configuration SSL et Gzip. J’ai aussi retiré la configuration email qui était désactivée par défaut par souci de lisibilité pour ce tutoriel.

Etape 6 : ajout d’un server block sous nginx

Nous avons donc nginx, mariaDB et PHP installés sur le serveur. Il nous faut maintenant définir un “server block” sous nginx, l’équivalent du VirtualHost sous Apache, qui va contenir toutes les définitions utiles pour servir notre site.

1. Le “server block” par défaut s’appelle… default. Nous allons le copier vers le fichier de configuration de notre domaine, example :

cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/example.com

2. On édite notre fichier :

nano /etc/nginx/sites-available/example.com

et on y met :

# NginX customized server block for performance # Author : Matt # Author URL : https://www.skyminds.net # Expires map map $sent_http_content_type $expires { default off; text/html epoch; text/css max; application/javascript max; ~image/ max; } # Cache directives : the keys_zone is important, change it to reflect your domain fastcgi_cache_path /var/nginx-cache levels=1:2 keys_zone=skyminds:100m inactive=60m max_size=256m; fastcgi_cache_key "$scheme$request_method$host$request_uri"; fastcgi_cache_use_stale error timeout invalid_header http_500; fastcgi_ignore_headers Cache-Control Expires Set-Cookie; server { listen 443 ssl http2; listen [::]:443 ssl http2; server_name example.com www.example.com; root /home/example/public_html; index index.php index.html; #ssl_certificate /etc/nginx/ssl/example.com-crt-ca.pem; #ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/example.com.key; expires $expires; location / { include snippets/cors_support; # include the "?$args" part so non-default permalinks doesn't break when using query string try_files $uri $uri/ /index.php?$args; } location ~ \.php$ { fastcgi_cache_bypass $skip_cache; fastcgi_no_cache $skip_cache; fastcgi_cache skyminds; fastcgi_cache_valid 60m; fastcgi_pass unix:/run/php/php7.1-fpm.sock; include snippets/fastcgi-php.conf; include fastcgi_params; } location ~ /purge(/.*) { fastcgi_cache_purge skyminds "$scheme$request_method$host$1"; } location ~ /\.ht { deny all; } location = /favicon.ico { log_not_found off; access_log off; } location = /robots.txt { log_not_found off; access_log off; allow all; } ## All static files will be served directly. location ~* ^.+\.(?:css|cur|js|jpe?g|gif|htc|ico|png|otf|ttf|eot|woff|woff2|svg)$ { log_not_found off; access_log off; expires max; add_header Cache-Control "public, no-transform"; ## No need to bleed constant updates. ## Send the all shebang in one fell swoop. tcp_nodelay off; ## Set the OS file cache. open_file_cache max=3000 inactive=120s; open_file_cache_valid 45s; open_file_cache_min_uses 2; open_file_cache_errors off; add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*'; add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, OPTIONS'; add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type'; } } # Redirect all HTTP requests to HTTPS server { listen 80; listen [::]:80; server_name example.com www.example.com; root /home/example/public_html; #return 301 https://$server_name$request_uri; }

Les choses sérieuses commencent ici. Voici ce que sous-tend ma configuration :

1. On crée un cache de 100MB dans /var/nginx-cache, qui fera 256MB maximum.

2. On sert tout en HTTPS, via HTTP/2

3. On sert tout ce qui est PHP avec PHP7.1

4. Tous les fichiers statiques sont servis directement.

On donne les bons droits sur les répertoires du site :

chown -R www-data:www-data /home/example/ find /home/example/ -type d -exec chmod 755 {} \;

On active le site :

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/example.com /etc/nginx/sites-enabled/

On teste la configuration du site:

nginx -t

et on relance le serveur si tout va bien:

service nginx restart

Etape 7 : installation de Let’s Encrypt

Sous Debian, pour installer Let’s Encrypt, il faut installer le paquet certbot depuis le dépôt backports :

apt-get install certbot -t jessie-backports

Histoire d’avoir une clé correcte, on crée un fichier de configuration :

nano /etc/letsencrypt/cli.ini

et on y met :

# Use a 4096 bit RSA key instead of 2048 rsa-key-size = 4096

Vous devez avoir à portée de main :

le chemin local du site

le nom de domaine et les sous-domaines couverts par le certificat

Ensuite, il sufit de lancer cette commande :

certbot certonly --webroot -w /home/example/public_html -d example.com -d www.example.com

Résultat :

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log Starting new HTTPS connection (1): acme-v01.api.letsencrypt.org Obtaining a new certificate Performing the following challenges: http-01 challenge for example.com http-01 challenge for www.example.com Using the webroot path /home/example/public_html for all unmatched domains. Waiting for verification... Cleaning up challenges Generating key (4096 bits): /etc/letsencrypt/keys/0000_key-certbot.pem Creating CSR: /etc/letsencrypt/csr/0000_csr-certbot.pem IMPORTANT NOTES: - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem. Your cert will expire on 2017-08-03. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run "certbot renew"

Comme le certificat expire tous les 90 jours, il suffit de mettre en place un crontab :

crontab -e

avec :

01 6 * * 1 certbot renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start" #renew certs

On lance le script chaque lundi à 6:01 du matin. Je vous conseille de changer l’heure pour ne pas que tout le monde renouvelle ses certificats au même moment et surcharge les serveurs de Let’s Encrypt.

Etape 8 : configurer le server block avec le certificat SSL

Il suffit d’ajouter les lignes suivantes dans votre server block :

server{ ... ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem; ... }

et pour rediriger le trafic HTTP vers HTTPS :

# Redirect all HTTP requests to HTTPS server { listen 80; listen [::]:80; server_name example.com www.example.com; root /home/example/public_html; return 301 https://$server_name$request_uri; }

Redémarrez Nginx pour valider les changements :

service nginx restart

Voilà, je pense n’avoir rien oublié. Si vous pouvez lire cet article, c’est que cela fonctionne toujours ;).

