BASH : supprimer les fichiers de session PHP obsolètes

Je vous ai déjà parlé du problème des fichiers de session PHP. Or, je me suis aperçu que le problème n’est toujours pas réglé sous Debian : les fichiers de session de PHP ne sont jamais effacés et cela finit par saturer la partition /root .

Sur le serveur, ces fichiers prenaient 590 Mo, ce qui est énorme vu que ces fichiers ont la taille d’un fichier de cookies. Il y en a donc des milliers, dans un seul répertoire, ce qui consomme un maximum d’inodes.

A oneliner to rule ’em all

Voici le nombre d’inodes avant de lancer la commande de nettoyage :

df -i

Résultat:

Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on /dev/root 640K 212K 429K 34% / devtmpfs 487K 1.5K 486K 1% /dev tmpfs 487K 864 487K 1% /run tmpfs 487K 4 487K 1% /run/lock tmpfs 487K 2 487K 1% /run/shm /dev/sda2 44M 75K 43M 1% /home

Voici donc comment régler le problème en une seule ligne, dans le terminal. On supprime tous les fichiers de sessions qui existent depuis plus de 24 minutes (TTL par défaut de PHP) :

find /var/lib/php/sessions -type f -cmin +24 -name 'sess_*' | xargs rm

Notez la rapidité d’exécution de la commande, grâce à xargs .

On relance le calcul d’inodes:

df -i

Résultat:

Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on /dev/root 640K 88K 553K 14% / devtmpfs 487K 1.5K 486K 1% /dev tmpfs 487K 864 487K 1% /run tmpfs 487K 4 487K 1% /run/lock tmpfs 487K 2 487K 1% /run/shm /dev/sda2 44M 75K 43M 1% /home

Boom : 20% d’inodes en plus. Pas mal, surtout que ces sessions sont expirées depuis belle lurette et auraient dues être supprimées depuis bien longtemps.

Crontab pour supprimer les fichiers de session PHP

Le mieux reste encore de créer une tâche cron qui va vérifier chaque jour que le répertoire de sessions ne se remplit pas inutilement. Nous allons toutefois faire les choses avec un peu plus de finesse : nous allons chercher le chemin de stockage des sessions ainsi que la durée de vie des sessions et supprimer chaque jour les fichiers expirés.

On crée notre script bash:

nano /etc/scripts/cleanup-php-sessions.sh

#!/bin/bash # Script Name : cleanup-php-sessions.sh # Author : Matt Biscay # Author URL : https://www.skyminds.net/?p=28992 # Hire me : https://www.skyminds.net/hire-me/ # Export bin paths export PATH=$PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin # Get PHP Session Details PHPSESSIONPATH=$(php -i 2>/dev/null | grep -w session.save_path | awk '{print $3}' | head -1); PHPSESSIONLIFETIME=$(php -i 2>/dev/null | grep -w session.gc_maxlifetime | awk '{print $3}' | head -1); PHPSESSIONLIFETIMEMINUTE=$( expr $PHPSESSIONLIFETIME / 60 ); # If PHPSESSIONPATH exists if [ -d $PHPSESSIONPATH ]; then # Find and delete expired sessions files : # Sluggish way #find $PHPSESSIONPATH -type f -cmin +$PHPSESSIONLIFETIMEMINUTE -name "sess_*" -exec rm -f {} \; # Quick way find $PHPSESSIONPATH -type f -cmin +$PHPSESSIONLIFETIMEMINUTE -name 'sess_*' | xargs rm fi

Il ne reste plus qu’à l’activer:

crontab -e

et on lance le script tous les jours à minuit :

@daily sh /etc/scripts/cleanup-php_sessions.sh #Cleanup PHP sessions daily

Et voilà, mine de rien, vous venez de vous enlever une future épine du pied. C’est typiquement le genre de fichiers que l’on ne surveille pas et qui peuvent un jour poser problème, notamment au niveau des inodes.



