WordPress : accorder les bonnes permissions aux fichiers et dossiers avec chown et chmod

Il est primordial d’accorder les bonnes permissions aux fichiers et dossiers d’un site sur un serveur web. Si ces permissions sont trop permissives, l’administrateur du site s’expose à la compromission du site, voire du serveur.

Sous WordPress, c’est la même chose : les fichiers et dossiers du site doivent avoir les bonnes permissions.

Le problème : des permissions trop larges

Sur le site, j’ai eu pendant trop longtemps un problème avec les fichiers et répertoires de thèmes ou de plugins.

Je m’explique : à chaque fois qu’un plugin voulait créer des fichiers (dans un répertoire /cache par exemple), la seule solution était de mettre les permissions de ce répertoire à 777, le mal absolu puisque cela permet au monde entier de lire, écrire et exécuter des fichiers dans ce dossier.

Pour les fichiers de thèmes éditables par WordPress, il fallait que leurs permissions soient à 666, ce qui là aussi posait un souci de sécurité.

Voici donc un tuto pour apprendre comment mettre les bonnes permissions à vos fichiers et dossiers pour votre site, qu’il tourne sous WordPress ou non.

Etape 1 : définir le bon propriétaire et groupe pour les fichiers

Les fichiers du site doivent appartenir au propriétaire et au groupe qui les fait tourner. Si votre site tourne sous Apache, le propriétaire est www-data et le groupe www-data .

Dans mon cas, ayant installé les fichiers via SSH, les fichiers étaient détenus par l’utilisateur root . Il faut donc les redonner à Apache avec la commande chown .

Dans le terminal, tapez :

chown -R www-data:www-data /home/skyminds/public_html

chown (change owner en anglais) est utilisé de manière récursive ( -R ) et associe au propriétaire www-data du groupe www-data tous les fichiers du répertoire /home/skyminds/public_html qui contient les fichiers du site.

Etape 2 : chmod, quelques explications

chmod (change mode en anglais) est une commande qui sert à changer les permissions de lecture, d’écriture et d’exécution d’un fichier ou d’un dossier, soit en mettant plus de droits sur la cible indiquée, soit en enlevant.

Il existe 3 différentes types d’utilisateurs qui peuvent accéder à vos fichiers :

Owner – c’est vous ou quiconque possède les droits administrateur sur le serveur. Group – un groupe de gens identifiés et reconnus par l’administrateur. Public – le reste du monde.

A ces 3 catégories d’utilisateurs s’ajoutent 3 différentes sortes d’accès/droits/permissions qu’il faut configurer :

Read – droit de lire le fichier. Write – droit d’écrire et de supprimer le fichier. Execute – droit de lancer/exécuter un fichier ou application.

Voici un petit graphique illustrant chmod :

Il y a les deux représentations : avec les chiffres et avec les lettres. On peut “chmoder” un fichier des deux manières mais il est plus simple de retenir les chiffres.

Le chmod peut se faire du terminal ou via un client FTP comme FileZilla : il suffit de faire un clic droit sur un fichier et de sélectionner Droits d’accès au fichier… :

Etape 3 : chmod 755 des répertoires

Les répertoires doivent avoir un chmod 755. Cela donne au propriétaire tous les droits, aux membres du groupe et aux autres les droits de lecture et d’accès.

Nous appliquons donc un chmod 755 sur tous les répertoires du site :

find /home/skyminds/public_html -type d -exec chmod 755 {} +

L’argument -type d indique que l’on recherche les directories (répertoires).

Etape 4 : chmod 644 des fichiers

Les fichiers doivent traditionnellement avoir un chmod 644. Cela donne au propriétaire les droits de modification et lecture, aux membres du groupe et aux reste du monde uniquement les droits de lecture.

Nous faisons donc un chmod 644 récursif sur tous les fichiers du site :

find /home/skyminds/public_html -type f -exec chmod 644 {} +

L’argument -type f indique que l’on recherche les files (fichiers).

Conclusion

Voilà, je pense avoir tout dit. L’étape 1 est la plus importante : si ce n’est pas le bon propriétaire qui possède les fichiers (le serveur Apache dans notre cas), les permissions sont caduques et il devient nécessaire et périlleux de donner des permissions trop grandes.

Avec le bon propriétaire des fichiers, les chmods classiques (644 pour les fichiers, 755 pour les dossiers) passent nickel et il n’y a plus aucun souci de permissions.