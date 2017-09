WordPress : changer le mot de passe d’un utilisateur depuis le serveur SQL

Il peut être nécessaire de changer le mot de passe d’un utilisateur WordPress par exemple lorsque l’on migre un compte, lorsque l’on repart de zéro avec une base de données vierge ou lorsque le mot de passe du site de développement diffère de celui du site de production. Ou tout simplement pour en mettre un plus facile à retenir.

Voici donc comment changer le mot de passe d’un utilisateur WordPress directement depuis un terminal connecté sur le serveur de la base de données.

Changer le mot de passe d’un utilisateur WordPress depuis MariaDB

1. Connectez-vous au serveur de base de données :

mysql -u root -p

puis entrez votre mot de passe :

Enter password: Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

2. Sélectionnez la base de données qui contient l’installation WordPress concernée :

USE wordpress_wpdb;

Résultat :

Database changed

3. Vérifiez que votre utilisateur (ici : matt) est bien présent dans la base :

SELECT ID, user_login, user_pass FROM wp_users WHERE user_login LIKE '%matt%';

Résultat:

+----+-------------+------------------------------------+ | ID | user_login | user_pass | +----+-------------+------------------------------------+ | 78 | matt | $P$BUZ6Uvu8aie2tBEWqwTu07qfzlKXc80 | +----+-------------+------------------------------------+ 1 row in set (0.00 sec)

4. Choisissez un mot de passe (ici: q8U@jM5uNMa*R66R), qui sera automatiquement chiffré en MD5 :

UPDATE wp_users SET user_pass = MD5('q8U@jM5uNMa*R66R') WHERE ID=78 LIMIT 1;

Résultat:

Query OK, 1 row affected (0.00 sec) Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

5. Vérifiez que le hash du mot de passe a bien changé :

SELECT ID, user_login, user_pass FROM wp_users WHERE user_login LIKE '%matt%';

Résultat:

+----+-------------+----------------------------------+ | ID | user_login | user_pass | +----+-------------+----------------------------------+ | 78 | matt | 04de6ac8768e88789e585739e7314573 | +----+-------------+----------------------------------+ 1 row in set (0.00 sec)

Il ne vous reste plus qu’à vous identifier avec le nouveau mot de passe que vous avez défini dans l’étape 4.



