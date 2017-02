Concert de Nada Surf au Stéréolux de Nantes

Cécile et moi avons assisté au concert de Nada Surf au Stéréolux de Nantes, mardi 29 novembre 2016.

La soirée a commencé doucement par un petit restaurant indien dans le quartier Bouffay. C’est notre indien préféré et nous sommes de fidèles clients : un vindaloo et une bouche en feu plus tard, nous rejoignons la salle de concert situé sur l’Ile de Nantes.

Cela fait longtemps que je n’avais pas été fouillé à l’entrée d’une salle de concert – c’est comme au Zénith. Nous commandons une bière et je suis agréablement surpris de rencontrer Monsieur P., un collègue du lycée où j’enseigne.

Après la première partie, le vigile a ouvert l’étage, ce qui nous a permis de truster deux places assises, au milieu, parfait pour tout voir.

Nada Surf est formé au début des années 1990 par Matthew Caws et Daniel Lorca à New York. Tous deux ont partagé les bancs du lycée français de New York et ont fait leurs études en Belgique et en France, d’où leur français impeccable, quasi sans accent.

Un de leur titre phare, Popular :

Pour la petite histoire, Cécile a entendu le matin à la radio une chanson qui lui a beaucoup plu, se promettant de la rechercher dès que possible. Qu’elle ne fut pas sa surprise lorsqu’elle l’a découverte, jouée live devant ses yeux ébahis !

J’ai été surpris de constater que Nada Surf n’était plus composé de trois membres mais de quatre : Matthew Caws – guitare et chant (depuis 1993), Daniel Lorca – basse et chant (depuis 1993), Ira Elliot – batterie et chant (depuis 1995) et Doug Gillard – guitare (depuis 2012).

Cela faisait quelques années que je ne les avais pas vus et l’ajout d’un nouveau guitariste est pas mal, même si Matthew Caws m’avait vraiment impressionné la première fois lorsqu’il jouait toutes les parties de guitares à lui tout seul. Là, les rôles sont plus distribués, cela rend différemment.

Le son était bon, par contre les lumières ont littéralement aveuglé le balcon pendant la quasi-totalité du show, ce qui gâchait un peu l’effet.

Le concert était vraiment bien – ils sont même revenus pour un rappel à capella, unplugged, avec toute la salle qui chantait avec eux.

Nous sommes sortis du concert enchantés !