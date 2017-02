Questions d’orthographe : “1,9 gramme” ou “1,9 grammes” ? “moins de deux heures suffira” ou “moins de deux heures suffiront” ?

L’autre soir, tranquillement installés dans le canapé au coin du feu, nous dégustions un bon plateau de fromage et prenions connaissance des résultats de cette vie politique actuellement tourmentée, lorsqu’une question d’orthographe pour le moins brûlante a interrompu notre bouchée de Maroilles.

Faut-il écrire: “1,5 million” ou “1,5 millions” ? “1,9 gramme” ou “1,9 grammes” ?

Puisque, concernant ce sujet, les articles sont quasiment inexistants sur le web et les grammaires peu prolixes, j’ai compris qu’il était grand temps d’élucider ce mystère.

J’ai sorti mon ultime outil, mon bon vieux livre vert de grammaire* qui fait plus d’un millier de pages en papier à cigarettes avec de tout petits petits caractères. Je dois écrire ici que je suis extrêmement et paradoxalement attachée à ce livre vert de grammaire qui fut le bourreau de mes nuits durant deux années de préparation au CAPES puis à l’Agrégation. J’ai consacré un nombre d’heures infini à m’efforcer de comprendre puis d’engloutir ce millier de pages qui recense et finalement, expose l’implacable logique de toutes les subtilités offrant toute leur saveur à la langue française. J’aime donc intimement ressortir ce bon vieux livre vert de grammaire de mon étagère, qui me fait revivre ces moments d’intense concentration finalement couronnés par la satisfaction d’avoir progressé, ne serait-ce que très humblement.

Alors, faut-il écrire “1,5 millions de votants” ou “1,5 million de votants” ? “1.9 gramme” ou “1.9 grammes” ?

La solution :

On écrit 1, 5 million, 1.9 gramme…

L’explication :

Peu importe la présence de la décimale, c’est le numéral “un” qui commande l’accord. De fait, l’accord se fait au singulier. Très logiquement, le verbe se conjuguera lui aussi au singulier. Ainsi, 1, 2 million de votants s’est déplacé aujourd’hui.

La même règle s’applique à des tournures telles que “plus d’un” : l’accord du verbe se fait au singulier car le numéral “un” est considéré comme le noyau du groupe nominal. Ainsi, on écrira “plus d’un citoyen est venu”.

Faut-il écrire: “moins de deux heures suffira” ou “moins de deux heures suffiront” ?

La solution :

On écrit “moins de deux heures suffiront pour effectuer ce trajet”.

L’explication :

La logique est exactement la même lorsqu’il s’agit d’expressions telles que “moins de deux”: là encore, c’est le numéral “deux” qui commande l’accord. Puisque “deux” est pluriel, on accordera le verbe au pluriel et on écrira donc : “moins de deux heures suffiront pour effectuer ce trajet”.

Ca y est, on peut enfin terminer cette bouchée de Maroilles…

* Si vous aussi, vous souhaitez vous plonger dans ce bon vieux livre vert de grammaire que je vous recommande chaleureusement, en voici les références : Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat, René Rioul, Grammaire Méthodique du français, PUF, 1994. A la fac, on l’appelait le “RPR”, acronyme formé des initiales de ses trois auteurs. Un nom comme cela, ça ne s’oublie pas !