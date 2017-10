Questions d’orthographe : écrit-on : “les pommes que j’ai mangées” ou “les pommes que j’ai mangé”?

Et voilà, maintenant, on peut manger des pommes en toute tranquillité !

Pour savoir si le participe passé s’accorde ou non, on regarde tout simplement l’auxiliaire qui l’accompagne:

Mini-rappel pour ceux à qui ce terme paraît flou : le participe passé est cette forme du verbe qui sert, à l’aide de l’auxiliaire être ou avoir, à former les temps composés des verbes. Par exemple, dans “j’ai mangé”: “j” est le sujet, “ai” est l’auxiliaire avoir et “mangé” est le participe passé du verbe manger.

