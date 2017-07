NAS Synology : récupérer les données d’un disque dur issu d’un RAID1

Je n’en ai jamais parlé dans ces colonnes mais je possède un NAS Synology pour archiver mes données. Pour simplifier, un NAS est un système à part entière qui gère des disques dur de sauvegarde accessibles par le réseau.

Synology en RAID1

Dans mon cas, il s’agit d’un Synology 212+ 2 baies qui accueille deux disques dur de 2 To chacun. Je les ai mis en RAID1, ce qui signifie que tout ce qui est copié sur le volume est répliqué : les données du disque 1 sont recopiées à la volée sur le disque 2.

Le RAID1 est donc un système de redondance qui donne au stockage des données une certaine tolérance aux pannes matérielles. En théorie, si un disque lâche, l’autre aura toutes les données intactes. Enfin, ça c’est la théorie !

Des données qui s’envolent

Au courant de l’année 2013, je sauvegarde quelques séries sur le NAS. Je crée un raccourci dans Nautilus pour pouvoir glisser/déposer facilement les fichiers, ce qui semble un chouilla plus rapide que via l’interface web du Synology.

Note : mes transferts semblent plafonner à 300 ko/s alors que j’utilise du CPL, si quelqu’un connaît un autre moyen d’augmenter ce débit, je suis preneur !

En décembre 2013, je vois les diodes du Syno qui clignotent comme un sapin de Noël : je me loggue et me rends compte qu’un de mes dossiers de sauvegarde est vide.

Incompréhension totale. Je suspecte d’abord une intrusion et vérifie les logs mais je n’ai rien trouvé d’inhabituel. Je penche maintenant pour une erreur de manipulation dans nautilus, même si j’y crois peu. Je débranche le Syno du réseau puis l’éteins.

Récupérer les données d’un disque dur issu d’un RAID1

En décembre 2014, c’est-à-dire la semaine dernière, je me dis que ce serait cool de remettre le Syno en route et de me pencher sur le mystère.

Je retire un disque dur d’une des baies et le branche en USB sur ma machine linux. Voici les étapes qui m’ont permis de lire ce disque.

1. On passe en mode administrateur pour éviter à taper sudo à chaque commande:

sudo -i

et on liste les disques et partitions du système

fdisk -l

Résultat :

Disk /dev/sdd: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes 255 tetes, 63 secteurs/piste, 243201 cylindres, total 3907029168 secteurs Unites = secteurs de 1 * 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets Identifiant de disque : 0x0004a99e Peripherique Amorcage Debut Fin Blocs Id. Systeme /dev/sdd1 256 4980735 2490240 fd RAID Linux autodetecte /dev/sdd2 4980736 9175039 2097152 fd RAID Linux autodetecte /dev/sdd3 9437184 3907015007 1948788912 f Étendue W95 (LBA) /dev/sdd5 9453280 3907015007 1948780864 fd RAID Linux autodetecte

2. on crée un point de montage :

mkdir /mnt/md2

la commande mount ne fonctionne pas pour ce type de volume :

mount /dev/sdd1 /mnt/md2

Résultat :

mount : type de systeme de fichiers « linux_raid_member » inconnu

3. On installe le paquet mdadm pour gérer le RAID :

apt-get install mdadm

On scan et on assemble les données du disque :

mdadm --assemble --scan

Résultat :

mdadm: /dev/md/2 has been started with 1 drive (out of 2).

On vérifie avec mdstat :

cat /proc/mdstat

Résultat :

Personalities : [raid1] md2 : active raid1 sdd5[0] 1948779648 blocks super 1.2 [2/1] [U_] unused devices: <none>

4. On essaie de monter md2 :

mount /dev/md2 /mnt/md2

Résultat :

mount : type de systeme de fichiers « LVM2_member » inconnu

Apparemment, nous avons besoin du paquet lvm2 donc on l’installe :

apt-get install lvm2

On peut ensuite lancer les commandes suivantes :

pvscan vgscan lvscan

5. J’ai ensuite vu que le disque apparaitre dans nautilus.

Configuration du Synology

Voilà, j’ai pu inspecter le disque et me rendre compte que les fichiers que j’y avais précédemment mis n’étaient effectivement plus sur le disque. Je n’ai toujours pas le fin mot de l’histoire mais au cas où, j’ai pris les mesures suivantes dans la configuration du Synology :

mise à jour du firmware DSM

activation des mises à jour automatique : DSM et applications

changement des ports par défaut

mots de passe robustes, activation du firewall

nouveau certificat SSL

et suivi des recommandations des options conseillées par Synology dans l’interface web

Voilà pour le moment !



