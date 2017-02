Happy Birthday Matt : 36

Aujourd’hui, je fête mes 36 ans et j’ai envie de partager avec vous les réflexions que ce passage m’inspire.

Bon, pour moi, avoir trente-six ans, c’est comme si je passais à l’âge adulte. Cela commence à devenir sérieux, je ne vais plus pouvoir faire les mêmes blagues qu’avant !

Je me suis fait quelques petites résolutions pour cette année : écrire un peu plus (Num verum illud nouum ), lire un peu plus de vrais livres avec une couverture et en papier (et pas uniquement des versions numériques sur un écran) et aller sur la mer.

Le nombre 36 en mathématiques

Trente-six est :

le 6e nombre carré (carré de 6) et le 8e nombre triangulaire (somme des entiers de 1 à 8), ce qui en fait un nombre carré triangulaire,

la somme de deux nombres premiers jumeaux (17 + 19)

la somme des cubes des entiers 1, 2 et 3,

l’indice du nombre triangulaire 666 (somme des entiers de 1 à 36), le nombre de la Bête.

Trivia sur le nombre 36

Le nombre 36 est :

en astrologie, le nombre de décans (soit 3 × 12 mois),

une subdivision du compas euclidien ; la première division est constituée en douze parties égales, chacune divisées en trois parties formant 36 parties,

le nombre de colonnes historiées du temple d’Artémis à Éphèse,

un nombre assimilé à la tétraktys.

le numéro atomique du krypton,

le nombre de touches noires sur un piano,

le nombre d’années de mariage des noces de mousseline,

sur un serveur, le chmod 666 signifie que tous les utilisateurs peuvent lire et écrire les fichiers mais ne peuvent pas les exécuter.

le nombre dans l’expression française : En voir 36 chandelles. Ce nombre est parfois synonyme de ‘beaucoup’ : « il n’y a pas 36 solutions » et marque l’impossibilité dans l’expression « ce n’est pas tous les 36 du mois »,

le nombre de passagers à bord victimes du zeppelin LZ 129 Hindenburg le 6 mai 1937, catastrophe qui a influencé Led Zeppelin (l’image est d’ailleurs la pochette de Led Zeppelin I).

l’âge auquel Bob Marley, Marilyn Monroe ou Lady Diana sont décédés.

Bon, j’aime le métal et je ne suis pas hexakosioihexekontahexaphobe donc normalement, tout devrait bien se passer :-)