NAS Synology : installer Entware en remplacement d’IPKG pour des applications à jour

Vous avez sûrement remarqué qu’IPKG n’est plus maintenu depuis maintenant quelques années (2014) et qu’à chaque mise à jour DSM du NAS Synology, les applications sautent. Il devenait quasiment impossible d’installer IPKG sur les nouveaux NAS… jusqu’à l’arrivée d’Entware.

Entware est un petit nouveau qui a mis des années à mûrir mais il est mis à jour en permanence et offre plus de 1800 paquets à votre NAS. Il est aussi compatible avec les routeurs OpenWRT.

Voyons donc comment installer cette nouvelle source d’applications.

Entware-ng, le petit nouveau

Entware-ng prend en charge les processeurs ARM et Intel, votre version de DSM doit quant à elle être égale ou supérieure à la version 3.2.

Il faut utiliser :

l’installeur armv5 pour les processeurs Marvell Kirkwood mv6282 ,

pour les processeurs , l’installeur armv7 pour les processeurs ARM plus récents. Le dépôt armv7 a été compilé avec l’optimisation cortex-a9 mais reste totalement compatible avec les NAS basés sur des Marvell Armada XP .

Déterminer le modèle du processeur du NAS

Considérons que SSH est activé dans les options du DSM (Control Panel > Applications > Terminal & SNMP > Terminal > Enable SSH service).

On commence par lancer une connexion SSH vers le NAS avec l’utilisateur admin :

ssh admin@DiskStation

et on passe root :

sudo -i

On peut trouver le modèle du processeur en tapant:

cat /proc/cpuinfo | more

Cela vous permet de savoir si vous êtes en armv5 ou armv7 (plus récent).

Installer Entware-ng sur notre NAS Synology

Toujours dans votre session SSH, en tant que root, vous allez maintenant installer Entware sur votre Synology.

1. On crée un dossier sur le disque, en dehors du rootfs :

mkdir -p /volume1/@entware-ng/opt

Le dossier /opt doit absolument être vide, c’est-à-dire qu’Optware ne doit pas être installé. Dans le doute, on le vide dans l’étape suivante.

2. On supprime /opt et on crée un lien symbolique:

rm -rf /opt ln -sf /volume1/@entware-ng/opt /opt

3. On lance le script d’installation:

Pour armv5:

wget -O - http://pkg.entware.net/binaries/armv5/installer/entware_install.sh | /bin/sh

Pour armv7:

wget -O - http://pkg.entware.net/binaries/armv7/installer/entware_install.sh | /bin/sh

Pour x86-32:

wget -O - http://pkg.entware.net/binaries/x86-32/installer/entware_install.sh | /bin/sh

Pour x86-64:

wget -O - http://pkg.entware.net/binaries/x86-64/installer/entware_install.sh | /bin/sh

4. On édite le fichier /etc/rc.local et on ajoute à la fin du fichier:

/bin/ln -sf /volume1/@entware-ng/opt /opt /opt/etc/init.d/rc.unslung start

La dernière ligne permet de lancer les services Entware lors du démarrage du NAS.

5. On ajoute cette ligne à la fin des fichiers /root/.profile et /etc/profile :

. /opt/etc/profile

Cela ajoute /opt/bin et /opt/sbin à la variable PATH pour le login.

Note : sous DSM 6+, la ligne doit être ajoutée au fichier /etc/profile .

6. Rebootez le NAS.

Utilisation d’Entware

Entware-ng utilise le gestionnaire de paquets OPKG et sa syntaxe est sans surprise, à la manière d’un apt :

mise à jour :

opkg update

installation d’un paquet :

opkg install nginx

DSM et mises à jour

Il est important de noter que chaque mise à jour du DSM supprime le contenu du dossier /opt donc il faudra relancer l’installation d’Entware après chaque mise à jour du Synology, notamment l’édition des fichiers des étapes 4 et 5.

Voilà, bonne(s) installation(s) !