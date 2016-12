Concert de Joanne Shaw Taylor à l’Océanis de Ploemeur

Le mois dernier, le 19 octobre 2016, Jac et moi nous sommes rendus à la salle Océanis de Ploemeur (56) pour assister au concert de Joanne Shaw Taylor.

Je vous avais déjà parlé de Joanne il y a quelques années et m’étais même programmé une alerte sur le site de la Fnac pour me prévenir lorsqu’elle passerait en France. Et elle y passe chaque année, mais toujours dans l’Est du pays. Lorsque j’ai reçu le mail annonçant sa venue dans l’Ouest, j’ai sauté sur l’occasion!

Nous voilà donc partis en pleine cambrousse (oui, Ploemeur, c’est un peu la cambrousse), par une belle nuit de tempête. Arrivés en avance, nous entrons dans le hall de l’Océanis, qui est un espace communal qui comprend une piscine et une salle de spectacle. Cela fait bizarre de faire la queue dans le hall d’une piscine avec l’odeur de chlore en attendant que les portes s’ouvrent.

Le concert est à 19h et la salle se remplit rapidement. Nous avisons deux places assises en milieu de rangée et nous installons. Vue impeccable sur la scène, nous regardons le ballet incessant et fascinant des auditeurs qui cherchent une place.

Pas de première partie. Après une brève introduction par le maître des lieux, Joanne Shaw Taylor et son groupe arrivent sur scène et commencent à jouer. Voix rauque, style simple mais très efficace, Joanne nous régale les oreilles par sa maitrise et les émotions qu’elle nous transmet, à la fois par son jeu et par sa posture.

Le son était très bon et nous avons beaucoup apprécié les jeux de lumières, sobres et efficaces sans pour autant aveugler les spectateurs – même si Joanne s’est pris un beau coup de projecteur pendant quasiment une chanson ;-)

Un vrai régal pour tous les amateurs de blues et un excellent concert. Je vous la recommande chaudement.