WordPress : héberger les images sur un sous-domaine

Cela fait des années que je parle d’héberger les images du site sur un sous-domaine mais j’ai toujours remis cela à plus tard.

Je pensais que la configuration me prendrait un temps infini mais au final cela ne m’aura pris qu’un peu de réflexion et quelques minutes pour tout finaliser.

Le plus long aura été d’écrire ce tutoriel!

Aujourd’hui, c’est chose faite : les images des articles du site sont donc placées sur un sous-domaine pour des raisons de performances.

Voici donc un petit tutoriel qui détaille toutes les étapes. Cela prend environ 20 minutes.

Principe de fonctionnement

Les fichiers du site sont présentement servis par Apache. Le domaine est skyminds.net et nous allons créer un sous-domaine, qui est en fait un répertoire au niveau de l’arborescence du site, qui contiendra toutes les images de nos articles.

Par défaut, WordPress place tous les fichiers uploadés via l’interface d’administration dans /wp-content/uploads . Nous allons donc créer un sous-domaine ( static.skyminds.net ) qui pointera vers le répertoire /wp-content/uploads . L’intérêt est que nous n’avons pas à copier ou à déplacer de fichiers. Cela permet aussi de revenir à une installation plus classique à tout moment, sans intervention majeure.

Une fois ce VirtualHost créé, il ne reste plus qu’à modifier les options de WordPress pour les futurs articles et changer les anciennes URI des images dans les anciens articles. Pour finir, nous redirigerons les anciennes URI vers les nouvelles via .htaccess .

Etape 1 : on crée le sous-domaine sur le serveur Apache

Commençons par créer un nouveau VirtualHost pour notre sous-domaine:

nano /etc/apache2/sites-available/static.skyminds.net

et ajoutons-y ceci :

<VirtualHost *:8080> ServerAdmin webmaster@localhost DocumentRoot /home/skyminds/public_html/wp-content/uploads ServerName static.skyminds.net ErrorLog /var/log/apache2/www-error.log <Directory /home/skyminds/public_html/wp-content/uploads> AllowOverride None RequestHeader unset Cookie Header unset Set-Cookie Options FollowSymLinks Order allow,deny Allow from all </Directory> </VirtualHost>

Plusieurs choses sont importantes à noter dans ce fichier de configuration Apache:

DocumentRoot pointe vers le répertoire /home/skyminds/public_html/wp-content/uploads

on retire tous les cookies servis par static.skyminds.net

Pas de cookies, pas de soucis et un site qui gagne en rapidité !

Etape 2 : modification du chemin des nouvelles images uploadées par WordPress

Pour cela, nous installons le plugin WP Original Media Path. Dans les options du plugin (ou dans Settings > Media), on modifie le chemin complet des images :

Store uploads in this folder : wp-content/uploads Full URL path to files : https://static.skyminds.net

Voici la capture d’écran en utilisant le plugin :

Toutes les nouvelles images insérées dans nos nouveaux articles auront comme donc une adresse qui commence par https://static.skyminds.net

Etape 3 : on remplace les anciennes URL par les nouvelles dans MySQL

Pour les anciens articles par contre, il va falloir modifier le chemin de toutes les images pour le remplacer par le nouveau sous-domaine.

Pour les articles, il suffit de lancer cette requête :

UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE(post_content,'https://www.skyminds.net/wp-content/uploads/','https://static.skyminds.net/');

et pour la bibliothèque de média :

UPDATE wp_posts SET guid = REPLACE(guid,'https://www.skyminds.net/wp-content/uploads/','https://static.skyminds.net/');

Etape 4 : on redirige les requêtes vers les nouvelles URL via .htaccess

Comme le site est indexé depuis belle lurette, il faut maintenant rediriger les anciennes images vers leurs nouvelles adresses. Pour cela, nous allons utiliser le fichier .htaccess pour que le traitement soit fait au niveau du serveur.

Il suffit d’ajouter cette ligne dans la configuration Apache de votre domaine (ou dans le fichier .htaccess de votre site):

RedirectMatch 301 ^/wp-content/uploads/(.*)$ https://static.skyminds.net/$1

Note : pensez à retirer le fichier .htaccess qui se trouve à la racine du sous-domaine (c’est-à-dire dans /wp-content/uploads/ ) pour éviter une erreur 403. Ajoutez un fichier vide et nommez-le index.php

Conclusion

Et voilà. Cela permet de charger les images plus rapidement puisque chaque nouvelle connexion TCP sur le sous-domaine permet de récupérer jusqu’à 4 images simultanément (de manière non-bloquante) et évite d’associer un cookie à chaque image (ce qui est le cas avec la configuration classique).

Du coup, le site est perçu comme plus rapide. Recommandé!



Contactez Matt Vous avez besoin d'un développeur expert WordPress et WooCoommerce ou de l'expertise d'un sysadmin ? Contactez-moi.