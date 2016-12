In lycée with Mister B. : “un muffin pour fêter nos 1 an!”

Aujourd’hui, j’ai cours avec mes Terminales, dont je connais à peu près la moitié de l’effectif puisque je les avais déjà eu en classe de Première. Je les fait entrer en classe et m’aperçois que deux élèves sont en retard. Elles me disent qu’elles arrivent tout de suite. Okie dokie, je ne pose pas de question et laisse la porte ouverte.

J’entre donc dans la classe et commence à préparer mes affaires pour le traditionnel discours de début d’année qui rappelle les règles du cours.

Et au moment où je vais commencer à parler, mes deux élèves rentrent avec ceci :

Un muffin aux pépites de chocolat, avec une bougie allumée plantée dedans : “c’est pour fêter nos 1 an Mister B.!”

Bon, je ne vais pas cacher que cela m’a beaucoup fait plaisir mais c’était plutôt déroutant, surtout pour un premier cours avec d’autres élèves que je connaissais pas !

Merci encore Mathilde et Adélaïde.