Westworld saison 1

Westworld est une série de science-fiction créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, produite par J. J. Abrams et Bryan Burk, et diffusée sur HBO. C’est l’adaptation télévisée du film Mondwest (Westworld) écrit et réalisé par Michael Crichton en 1973.

Westworld est un parc d’attractions futuriste recréant l’univers de l’Ouest américain (le Far West) du XIXe siècle.

Il est peuplé d’androïdes, appelés « hôtes » (hosts), réinitialisés à la fin de chaque boucle narrative. Les visiteurs, appelés « arrivants » (newcomers), peuvent y faire ce qu’ils veulent sans aucune conséquence. Mais à la suite d’une mise à jour du programme des androïdes, les dirigeants du parc devront faire face à plusieurs bugs dans leur comportement.

Au casting, nous avons Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, Thandie Newton… pas mal du tout.

Le générique d’ouverture est conçu par le studio Elastic, déjà à l’origine de celui de Game of Thrones.

En novembre 2016, au vu des très bonnes audiences et des excellentes critiques, HBO commande officiellement une seconde saison de dix épisodes. Cependant, la diffusion ne devrait être programmée que courant 2018 à cause de la taille du projet et du fait que les scénaristes veulent avoir fini d’écrire tous les épisodes avant de commencer à tourner.

A regarder en version originale.