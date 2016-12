The Walking Dead saison 7

La fin du mois d’octobre marque toujours le début de la nouvelle saison de The Walking Dead, juste à temps pour Halloween !

Dans cette septième saison, l’épisode pilote nous ramène directement là où nous étions dans le dernier épisode de la saison 6, qui avait fini sur un évènement cliff-hanger au possible.

Rick et le groupe se font coincer dans la clairière d’une forêt par un nouveau groupe, mené par Negan, le leader totalitaire des Saviors.

Nous avons donc le fin mot de l’histoire, ce qui va avoir de grosses conséquences sur le groupe de Rick. Et je pense pouvoir dire sans me tromper que le nouveau showrunner, Jeffrey Dean Morgan, nous promet de beaux moments de sadisme et de manipulation.

Comme le veut la coutume, la saison comportera seize épisodes qui seront diffusés en deux salves : les 8 premiers épisodes à partir d’octobre et les 8 derniers en février 2017.

A regarder comme des survivants en version originale.

Happy Halloween !