Serveur dédié : installer PHP7 FPM avec FastCGI sous Debian

Aujourd’hui, on passe de PHP5 à PHP7 en moins de 20 minutes montre en main sur notre serveur dédié qui tourne sous la version stable de Debian.

Pré-requis : les dépôts Dotdeb

Avant toute chose, vous devez avoir les dépôts Dotdeb installés dans votre apt .

On édite donc la liste des dépôts:

nano /etc/apt/sources.list

puis on y ajoute :

# Dotdeb stable deb http://packages.dotdeb.org stable all deb-src http://packages.dotdeb.org stable all

On installe la clé GPG de Dotdeb:

wget https://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg sudo apt-key add dotdeb.gpg

et on met notre liste de paquet à jour :

apt-get update && apt-get upgrade

Lorsque vous avez complété cette étape, vous êtes prêt à lancer la mise à jour de PHP.

Installation de PHP7

Je découpe volontairement cette installation en plusieurs sous-étapes, par souci de clarté.

Suppression des paquets PHP5

On commence par supprimer tous les paquets relatifs à PHP5 sur le serveur:

apt-get purge php5-*

Résultat:

The following packages will be REMOVED: libapache2-mod-php5* php-pear* php5* php5-apc* php5-cli* php5-common* php5-curl* php5-dev* php5-fpm* php5-gd* php5-json* php5-mcrypt* php5-mysql* php5-mysqlnd* php5-pecl-http* php5-propro* php5-raphf* php5-ssh2*

On garde cette liste sous le coude en cas de problème.

Installation des paquets PHP7

On installe les paquets PHP7 qui nous sont nécessaires:

apt-get install php7.0 php7.0-fpm php7.0-gd php7.0-mysql php7.0-cli php7.0-common php7.0-curl php7.0-opcache php7.0-json

Configuration du module FastCGI

On édite notre configuration FastCGI:

nano /etc/apache2/mods-available/fastcgi.conf

Les chemins des binaires ont changé, leurs noms aussi. Il y a donc deux lignes importantes à modifier dans notre configuration précédente:

<IfModule mod_fastcgi.c> AddType application/x-httpd-fastphp .php Action application/x-httpd-fastphp /php-fcgi # PHP5 # Alias /php-fcgi /usr/lib/cgi-bin/php5-fcgi # FastCgiExternalServer /usr/lib/cgi-bin/php5-fcgi -appConnTimeout 10 -idle-timeout 250 -socket /var/run/php5-fpm.sock -pass-header Authorization # PHP7 Alias /php-fcgi /usr/lib/cgi-bin/php FastCgiExternalServer /usr/lib/cgi-bin/php -appConnTimeout 10 -idle-timeout 250 -socket /run/php/php7.0-fpm.sock -pass-header Authorization # Apache 2.4+ <Directory /usr/lib/cgi-bin> Require all granted </Directory> # </IfModule>

Configuration de php.ini

On vérifie la configuration de php.ini :

nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini

J’augmente généralement la valeur des directives upload_max_filesize et post_max_size , assigne le bon fuseau horaire à date.timezone et définis session.save_path :

upload_max_filesize = 32M post_max_size = 32M date.timezone = Europe/Paris session.save_path = "/tmp"

Configuration de PHP-FPM

On vérifie que PHP-FPM est bien configuré pour utiliser les sockets :

grep -E '^\s*listen\s*=\s*[a-zA-Z/]+' /etc/php/7.0/fpm/pool.d/www.conf

Cela doit retourner la valeur suivante:

listen = /run/php/php7.0-fpm.sock

Si ce n’est pas le cas, on édite la configuration de PHP-FPM :

nano /etc/php/7.0/fpm/pool.d/www.conf

et on met à jour le fichier avec les directives suivantes:

[www] listen = /run/php/php7.0-fpm.sock user = www-data group = www-data pm = dynamic pm.max_children = 20 pm.start_servers = 5 pm.min_spare_servers = 5 pm.max_spare_servers = 10

Redémarrage des services

Il ne vous reste plus qu’à redémarrer Apache et PHP-FPM :

service apache2 restart service php7.0-fpm restart

Voici la version de PHP7 installée:

php -version

Résultat :

PHP 7.0.0-1~dotdeb+8.1 (cli) NTS Copyright (c) 1997-2015 The PHP Group Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2015 Zend Technologies with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2015, by Zend Technologies

Au cas où PHP7 pose problème : le downgrade vers PHP5

Si jamais PHP7 vous pose des problèmes de compatibilité, vous pouvez toujours remettre PHP5 et retrouver votre configuration initiale.

Suppression de PHP7 et ses composants:

apt-get purge php7.0 php7.0-fpm php7.0-gd php7.0-mysql php7.0-cli php7.0-common php7.0-curl php7.0-opcache php7.0-json

Réinstallation des paquets PHP5 présents avant la mise à jour:

apt-get install php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-fpm php5-gd php5-json php5-mcrypt php5-mysqlnd php5-pecl-http php5-propro php5-raphf php5-ssh2

Conclusion

Et voilà, vous venez d’installer PHP7 sur votre serveur. Après avoir testé cette mouture quelques jours, c’est vrai que le rendu des pages est plus rapide.

Par contre, il y a eu quelques changements au niveau du code et il vous faudra peut-être éditer quelques bouts de code PHP, notamment au niveau des constructeurs de classes pour règler les erreurs de type warnings. J’y reviendrai prochainement.

Bonne mise à jour !