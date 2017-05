Hébergement OVH : passer à TLS 1.2 pour WooCommerce et PayPal

Voilà, en espérant que cela puisse vous servir. C’est simple à mettre en place et ne prend que quelques minutes pour retrouver un chiffrement plus sécurisé.

Dans le cas de votre serveur dédié, il suffit de mettre à jour OpenSSL et d’éditer la configuration du serveur ( Apache / nginx) pour désactiver SSL et TLSv1 pour ne garder que TLS v1.1 et TLS v1.2.

Si vous possédez une boutique en ligne et que vous acceptez PayPal comme moyen de paiement, vous n’êtes pas sans savoir qu’à partir du 30 juin 2017, PayPal exigera une connexion TLS version 1.2 pour gérer la transaction entre votre boutique et PayPal.

