Prison Break saison 5 : Resurrection

The Tudors saisons 1, 2 et 3

Personnellement, revoir Prison Break sur les écrans, cela me fait un peu étrange : il y eu énormément de séries de qualité depuis et ce n’est pas une série qui brille par son intrigue ou ses dialogues. C’est même la série type que je conseillais aux élèves et parents pour montrer que l’on pouvait très bien suivre une série en anglais sans sous-titres :)

Au niveau des acteurs, Wentworth Miller est toujours Michael Scofield, Dominic Purcell est Lincoln Burrows, et Sarah Wayne Callies, Amaury Nolasco, Paul Adelstein, Robert Knepper et Rockmond Dunbar font toujours partie du casting.

