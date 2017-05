Serveur High Availability : créer un load balancer avec une IP flottante

Après la réplication des bases de données et la réplication des fichiers, passons maintenant à la mise en place d’un load balancer avec keepalived et une IP flottante.

Voici le principe général de ce que nous cherchons à accomplir, avec une petite animation:

Voici ce dont vous avez besoin pour ce tutoriel:

deux serveurs, VPS, ou Droplets si chez Digital Ocean;

une IP flottante (gratuite chez DO).

Installation et paramétrage de keepalived

Keepalived est une application de routage qui permet de fournir un moyen simple et robuste de mettre en place des solutions de load balancing et de haute disponibilité sur des systèmes Linux. Cela se passe au niveau de la couche 4 du modèle OSI :

Concrètement, keepalived va vérifier toutes les quelques secondes que notre serveur de fichier est bien actif sur notre serveur MASTER . Si jamais le serveur est down, l’IP flottante sera assignée au serveur BACKUP . L’enregistrement DNS A du site doit pointer vers l’IP flottante. Cela permet de rediriger le trafic automatiquement et de manière transparente sur le serveur BACKUP .

Sur le serveur MASTER

1. On installe donc keepalived :

apt-get install keepalived

et on édite sa configuration init :

nano /etc/init/keepalived.conf

On y ajoute :

description "load-balancing and high-availability service" start on runlevel [2345] stop on runlevel [!2345] respawn exec /usr/local/sbin/keepalived --dont-fork

2. On obtient l’adresse IP privée du serveur:

curl http://169.254.169.254/metadata/v1/interfaces/private/0/ipv4/address && echo

Résultat:

10.134.23.164

3. Passons maintenant à la configuration de keepalived :

nano /etc/keepalived/keepalived.conf

On y ajoute :

vrrp_script chk_nginx { script "pidof nginx" interval 2 } vrrp_instance VI_1 { interface eth1 state MASTER priority 200 virtual_router_id 33 unicast_src_ip 10.134.23.164 unicast_peer { 10.134.4.220 } authentication { auth_type PASS auth_pass keepalivedpls! } track_script { chk_nginx } notify_master /etc/keepalived/master.sh }

Notez les informations suivantes :

on vérifie toutes les 2 secondes que nginx possède bien un PID.

possède bien un PID. State : MASTER

unicast_src_ip pointe vers 10.134.23.164 (master)

pointe vers 10.134.23.164 (master) unicast_peer pointe vers10.134.4.220 (backup)

pointe vers10.134.4.220 (backup) le mot de passe est keepalivedpls!

Sur le serveur BACKUP

Ce sont les mêmes étapes que sur le serveur MASTER, donc j’abrège un peu :

apt-get install keepalived nano /etc/init/keepalived.conf

ajoutez:

description "load-balancing and high-availability service" start on runlevel [2345] stop on runlevel [!2345] respawn exec /usr/local/sbin/keepalived --dont-fork

Configuration :

nano /etc/init/keepalived.conf

Ajoutez:

vrrp_script chk_nginx { script "pidof nginx" interval 2 } vrrp_instance VI_1 { interface eth1 state BACKUP priority 100 virtual_router_id 33 unicast_src_ip 10.134.4.220 unicast_peer { 10.134.23.164 } authentication { auth_type PASS auth_pass keepalivedpls! } track_script { chk_nginx } notify_master /etc/keepalived/master.sh }

Notez ce qui change :

State : BACKUP

priority 100

unicast_src_ip pointe vers 10.134.4.220 (backup)

pointe vers 10.134.4.220 (backup) unicast_peer pointe vers 10.134.23.164 (master)

C’est assez parlant. La priorité est moindre car on préférera toujours le MASTER au BACKUP.

Gestion de l’IP flottante chez Digital Ocean

Digital Ocean (DO) offre une IP flottante, que l’on peut assigner à un VPS. Chez d’autres hébergeurs, c’est ce que l’on appelle une IP failover. Il suffit d’y associer un nom de domaine et ce domaine pourra être redirigé très facilement vers une autre machine. Cela permet de s’affranchir des délais de propagation DNS habituels.

1. On récupère donc le script assign-ip chez Digital Ocean, sur nos deux serveurs :

cd /usr/local/bin curl -LO http://do.co/assign-ip

2. Ensuite, on se rend sur le site de Digital Ocean > API.

Cliquez sur le bouton Generate new token et donnez un nom facilement identifiable:

> HA-nginx

Cochez les cases Reading et Writing.

3. Sauvegardez la chaîne de caractères qui vous est présentée.

4. Vous devez connaître l’identifiant de vos droplets chez Digital Ocean :

droplet_ID master : ubuntu-master droplet_ID backup : ubuntu-backup

et l’adresse de votre IP flottante :

floating IP : 138.xxx.xxx.177

5. Voici la syntaxe utilisée pour lancer le script assign-ip:

python /usr/local/bin/assign-ip floating_ip droplet_ID

6. On passe maintenant au script qui va attribuer l’IP flottante au bon serveur. On commence par créer le script :

nano /etc/keepalived/master.sh

Et on y met :

export DO_TOKEN=' CHAINE TROUVEE EN ETAPE 3' IP='138.xxx.xxx.177' ID=$(curl -s http://169.254.169.254/metadata/v1/id) HAS_FLOATING_IP=$(curl -s http://169.254.169.254/metadata/v1/floating_ip/ipv4/active) if [ $HAS_FLOATING_IP = "false" ]; then n=0 while [ $n -lt 10 ] do python /usr/local/bin/assign-ip $IP $ID && break n=$((n+1)) sleep 3 done fi

Vous avez à modifier :

la chaîne de votre API token

l’IP flottante

Rendez maintenant le script exécutable:

chmod +x /etc/keepalived/master.sh

7. Répétez l’étape 6 sur le serveur BACKUP : copie du script et droits d’exécution.

8. On lance le service keepalived , sur nos deux serveurs:

service keepalived start

9. Au niveau des enregistrements DNS du domaine, j’ai modifié cet enregistrement qui pointait vers le serveur MASTER :

A example.com directs to 104.xxx.xxx.133 1800

pour un pointage vers l’IP flottante, avec un délai beaucoup plus court :

A example.com directs to 138.xxx.xxx.177 10

Test de la configuration du load balancing

Il ne nous reste plus qu’à tester pour voir si l’IP est bien attribuée ! Je me suis créé un petit protocole de test pour voir ce qui se passe en temps réel.

1. on crée une page HTML sur MASTER :

export HOSTNAME=$(curl -s http://169.254.169.254/metadata/v1/hostname) export PUBLIC_IPV4=$(curl -s http://169.254.169.254/metadata/v1/interfaces/public/0/ipv4/address) echo Droplet: $HOSTNAME, IP Address: $PUBLIC_IPV4 > /var/www/html/load.html

2. on crée une page HTML sur BACKUP :

export HOSTNAME=$(curl -s http://169.254.169.254/metadata/v1/hostname) export PUBLIC_IPV4=$(curl -s http://169.254.169.254/metadata/v1/interfaces/public/0/ipv4/address) echo Droplet: $HOSTNAME, IP Address: $PUBLIC_IPV4 > /var/www/html/load.html

3. On lance une boucle dans un terminal qui va afficher le contenu de notre fichier toutes les secondes, en donnant le nom du droplet et son adresse IP :

while true; do curl https://www.example.com/load.html; sleep 1; done

Ne fermez pas ce terminal.

4. Ouvrez une autre fenêtre de terminal sur le serveur MASTER et stoppez nginx:

service nginx stop

Au bout de quelques secondes, l’IP est assignée au serveur BACKUP, automatiquement et de manière transparente.

Bonus : pour savoir si un serveur possède une IP flottante, il suffit d’ouvrir un terminal sur ce serveur et lancer:

curl -s http://169.254.169.254/metadata/v1/floating_ip/ipv4/active

Voilà, vous venez de créer un système simple mais efficace de load balancing entre deux VPS, qui attribue une IP flottante à l’un d’entre eux si jamais nginx est hors service.

