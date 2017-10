Connexion à Free dégroupé sans Freebox

Allez dans l’interface d’adminisatration, dans la section Router Status ou équivalent : votre routeur devrait être connecté à Internet et afficher vos informations de connexion ainsi que votre débit maximal en upload et download.

Nous arrivons ensuite à la configuration IP proprement dite : il faut choisir IPoA (IP Over ATM) et remplir l’IP fixe que vous a attribué Free, le masque de sous-réseau ( 255.255.255.0 ) ainsi que l’adresse de la passerelle. Voyez le schéma ci-dessous, les addresses IP à modifier sont signalées en rouge :

Il est possible de se connecter à Free dégroupé sans Freebox et en utilisant un simple modem ADSL ou, mieux encore, un routeur/firewall.

Matt a déjà écrit 2750 articles sur SkyMinds.Net.

Fan de programmation, d'automatisation, et d'administration réseau, Matt est formateur, sysadmin et responsable éditorial du site. Il s'occupe également de maintenance de sites internet et est développeur expert WordPress et WooCommerce.

Site web • Google+ • Facebook • Twitter