TEOREM – Le Soleil de Bacchus

J’ai découvert la chanson Le Soleil de Bacchus du groupe TEOREM sur radio Nova l’autre jour :

Sous l’soleil de Bacchus

Je bois l’vin du calice

Mes pensées s’cumulussent

Je vois des fleurs de lys Sous l’soleil de Bacchus

Je bois l’vin du calice

Mes pensées s’cumulussent

J’deviens le roi du vice Je nage mon frère dans les vignes du seigneur

Depuis des millénaires je savoure cette liqueur

Petit Jésus en culotte de velours

Viens à moi que je te savoure

Si la vie est trop triste

J’ai un r’mède efficace

Voici le sang du Christ

La boisson qui décrasse

Faites place à l’artiste

Qui va boire la tasse

J’vais entrer en piste

Va y avoir d’la casse Refrain J’en ai un coup dans la musette

J’ai abusé sur l’anisette

J’ai les dents du fond qui baignent

Excès de liqueur de châtaigne

J’en ai un coup dans l’pif

Trop de téquila paf

J’ai claqué tous mes biff’s

Ma bourse a pris une baffe

Fais moi un tarif

Pour la dernière carafe

Car il arrive que j’griffe

Gare au soûlographe Refrain Ce soir manque de bol

J’ai mal aux amygdales

Y m’faut mon vitriol

Pour être prêt pour le bal

On va s’en mettre plein l’col

On va s’lester la cale

Dégoupille la picole

Pour les bacchanales

Mon nez d’vient écarlate

Sous l’effet d’l’eau bénite

Hop derrière la cravate

Je soigne ma trachéite

J’ai le gosier qui m’gratte

Et j’crois qu’il faut faire vite

Mec prépare ton picrate

Et ta tireuse d’élite Refrain Pas d’eau dans mon vin

Mais je dis oui à l’eau de vie

Pas d’mousse dans mon bain

J’la bois en fin d’après-midi

Les paroles sont de Rémi Libéreau, la musique est composé par le duo Rémi Libéreau et Curtis Efoua.

Le champ lexical de la boisson est plutôt intéressant et recherché : on retrouve même des expressions qui ne sont plus utilisées au quotidien alors qu’elles étaient courantes il y a quelques années encore.

Joli travail sur le texte et les références culturelles.