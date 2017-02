La Bourse en 30 Questions-Réponses

Quelles sont les heures d’ouverture de la bourse de Paris ?

9 h – 17 h 30. Horaires complets.

A quoi sert la pré-ouverture (7 h 15 – 9 h 00) ?

Durant cette période, les ordres s’accumulent sans qu’aucune transaction n’intervienne. A l’ouverture, à 9 heures, le système informatique calcule en fonction des ordres présents sur le marché, un prix d’équilibre ou fixing, qui permet l’échange du plus grand nombre de titres.

Que signifie CAC40 ?

Cotation Assistée Continue. L’indice CAC40 est une moyenne pondérée de 40 valeurs parmi les 100 premières capitalisations boursières de la bourse de Paris. Chaque titre a un poids relatif à la valeur boursière de l’ensemble de la société. La liste des valeurs composant le CAC40 est disponible ici.

Quels sont les différents types d’ordre ?

Les définitions extraites du site de ParisBourse, avec quelques adaptations :

L’ordre à cours limité (ordre le plus classique) comporte un prix maximum à l’achat, minimum à la vente. Ainsi, un ordre d’achat limité à 100 euros ne sera pas exécuté tant que le cours reste supérieur à 100 euros ; un ordre de vente limité à 100 euros reste en attente tant que le cours reste inférieur à 100 euros. Avantage : il permet de maîtriser le prix d’exécution. Inconvénient : l’exécution peut être partielle.

(pour éviter les exécutions partielles) : cet ordre a été supprimé depuis le 1/9/03 par Euronext Les ordres à déclenchement (ASD, APD ou ordres STOP, pour se protéger contre un renversement de tendance) : autrefois dénommés ordres “STOP”, les ordres à déclenchement permettent à un investisseur de se porter acheteur ou vendeur à partir d’un cours déterminé : à ce cours et au-dessus de ce cours s’il s’agit d’un achat, à ce cours et au-dessous de ce cours s’il s’agit d’une vente. Ils permettent notamment de se protéger contre d’éventuels retournement de tendance. De tels ordres sont dits : “A seuil de déclenchement” lorsqu’il ne comportent qu’une limite à partir de laquelle ils se transforment en “ordre à tout prix”. Ce type d’ordre assure par conséquent une complète exécution de votre achat ou de votre vente mais ne permet pas d’en maîtriser le prix. “A plage de déclenchement” lorsqu’une deuxième limite fixe le maximum à ne pas dépasser à l’achat ou le minimum en deçà duquel on renonce à vendre. Avantage : assurance d’une exécution totale s’il y a une cotation après que le seuil de déclenchement ait été atteint ou dépassé. Inconvénient : pas de maîtrise de prix pour les ordres à seuil de déclenchement.

Que signifie “passer un ordre à révocation” ?

Cela signifie que l’ordre reste valable jusqu’à la liquidation pour le SRD, jusqu’à la fin du mois au comptant.

Les cours en direct se font sur ligne spéciale, avec abonnement (fort cher) dédiée aux banques et professionnels. Les dits professionnels rétrocèdent ces cours à leurs abonnés moyennant une contrainte: un décalage dans le temps de quelque minutes. Les particuliers n’ont donc pas accès à une “vraie” cotation temps réel. Les systèmes gratuits sans abonnement (Bourso, Dubus etc…) sont décalés de 15 mn.

Où peut-on obtenir l’historique des cours sur plusieurs années ?

Voir les historiques d’ABC Bourse ou Download Quotes.

Que signifient les lettres (c) (s) (h) et (b) à côté d’une valeur ?

(c )= cours à la clôture.

(s )= suspension. Pas de cotation en attente d’un événement particulier (ex : une annonce doit être faite).

(h) = réservé à la hausse (1/4h ou 1/2h).

(b )= réservé à la baisse.

Que signifient “réservé à la hausse ou à la baisse” ?

Une variation de cours dépassant les limites autorisées (à la hausse ou à la baisse) entraîne une réservation de ce cours, c’est à dire la suspension momentanée de la cotation.

Qu’est-ce que le SRD ?

C’est le Système à Réglement Différé, qui a “remplacé” le Réglement Mensuel depuis septembre 2000. Toutefois, les anciennes valeurs du R.M. ne sont pas toutes éligibles au SRD.

Le principe est le même que pour l’ancien RM : il est possible d’acheter et de vendre à crédit des valeurs jusqu’à la liquidation du mois boursier, à la différence près que ce service est proposé par les établissements financiers et… payant (commission de SRD). L’investisseur individuel, pendant le même mois, peut faire plusieurs opérations d’achat ou de vente avec SRD sur les mêmes titres. Seul le solde de ces opérations est réglé et livré à la fin du mois. Les règles de couverture sont les mêmes que pour le RM. Pour en savoir plus, le site du SRD.

Qu’est-ce qu’une vente à découvert (VAD) ?

Sur le SRD, il est possible de vendre des valeurs que l’on ne possède pas encore, à condition de les racheter avant la fin du mois boursier en vue d’une spéculation à la baisse.

Ex. : Le 5, vente “virtuelle” de 100 actions Alcatel à 38 €.

Le 25, rachat de ces 100 actions à 32 €.

Gain : 38×100 – 32×100 = 500 €.

Bien sûr, si le cours de l’action était monté à 40 €, vous auriez perdu 200 €.

Il est également possible d’acheter à découvert selon le même principe.

Sur le site de la Bourse de Paris.

Si je n’utilise pas les possibilités offertes par le SRD, quand suis-je crédité en cas de vente ?

Officiellement, à J+3. En général, les brokers créditent le compte le jour même pour un autre achat. Par contre, il faut attendre 3 jours pour un retrait d’espèces.

Peut-on acheter en SRD et vendre comptant ?

Non, ce n’est pas possible. Il faut vendre dans ce cas en SRD également.

Peut-on placer n’importe quelle valeur éligible au SRD dans un PEA ?

Non.Jusqu’à récemment, seules les actions françaises (en direct ou via OPCVM) étaient éligibles au PEA. Mais compte-tenu des opérations de rapprochement ou de fusion au niveau européen (Dexia, Altadis, EADS, etc) et sous la pression des autorités de Bruxelles, le gouvernement français a décidé d’assouplir les règles du PEA. A compter du 1er janvier 2002, il sera possible de loger dans son PEA des actions européennes.

En ce qui concerne les SICAV et FCP actions, ils sont acceptés dans un PEA sous réserve d’être investis en actions françaises à hauteur de 60% dans les cas des SICAV et de 75% dans le cas des FCP. Les OPCVM actions européennes ne seront éligibles au PEA qu’à compter de janvier 2003.

Dernière innovation datant de 2005 : les SICAV et les fonds communs de placement investis à 75 % dans « des titres dont les émetteurs ont leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne » obtiennent droit de cité. Rappel utile : les pays labellisés sont les pays de la zone euro – France, Allemagne, Autriche, Irlande, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Finlande, Portugal -, ainsi que les trois pays qui n’ont pas adhéré à la monnaie unique – Grande-Bretagne, Danemark et Suède. La PEA franco-français n’est déjà plus qu’un (presque) lointain souvenir ! Chaque titulaire peut verser jusqu’à 132 000 €.

En cas d’achat, quand le montant de la transaction est-il débité de mon compte ?

Officiellement, à J+3 également. Les brokers débitent en général le jour même.

Qu’est-ce que l’impôt de bourse ?

Impôt institué en 1893, payé au Trésor Public sur chaque transaction bousière. Il est régulièrement question de le supprimer. Il est de 0.30 % sur les transactions inférieures ou égales à 152 449 € et de 0.15 % au delà. Une franchise d’impôt de 22,87 € par opération est accordée par le Trésor. Les étrangers n’y sont pas soumis. Il n’est pas perçu pour les transactions inférieures à 7623 € (50 000 F, dû à la franchise) et ne peut dépasser 609.80 €. Il est prélevé sur le montant de la transaction lors de la transaction. L’impôt de bourse ne s’applique pas aux valeurs du Nouveau Marché.

Le seuil de cession d’actions s’applique-t-il sur le PEA ?

Non, puisque le PEA est exonéré d’impôt sur les plus-values s’il est conservé au minimum 5 ans. Sinon le seuil d’imposition des gains lorsque les cessions de valeurs mobilières sont supérieures à 15.000 € est de 26,3%.

Les revenus perçus au titre de dividendes, diminués des charges déductibles (frais de garde des titres, frais d’encaissement des dividendes) sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

– Pour l’avoir fiscal, mentionner précédemment, il est supprimé depuis 2005 .Il est remplacé par un crédit d’impôt.

– Abattement sur les dividendes : 1.220 € pour une personne seule et 2.440 € pour un couple.Si inférieur, imposition à 10,3% .

– Si supérieur :Impôts sur le revenu+10,3%

Que signifient MM50, MM100 ?

Moyennes mobiles des cours sur 50, 100, x jours. Ce sont des outils utilisés par l’analyse technique.

Voir ABC Bourse.

Qu’est-ce qu’un gap ?

Un gap (ou fossé) est un “trou de cotation” qui apparait entre deux périodes successives, que ce soit entre deux jours ou une autre période, zone dans laquelle aucun n’échange de titres n’a eu lieu.

Ainsi on peut trouver une valeur dont le plus bas d’un jour est plus élevé que le plus haut de la veille ou encore dont le plus haut d’un jour est inférieur au plus bas de la veille. Ceci forme ce qu’on appelle un gap.

C’est une configuration d’analyse technique qui met en évidence une rupture ou un changement d’attitude des investisseurs (gap d’impulsion) une accélération de tendance (gap de continuation) ou une fin de tendance. L’adage veut que le cours reviennent ensuite combler un gap.

Que signifie “résistance oblique descendante long terme” ?

Une résistance est un montant (cours) qu’une valeur n’arrive pas à dépasser; : par ex., la valeur X monte à 30 € puis redescend, ensuite remonte à nouveau à 30 €, etc. “résistance oblique descendante” : cela signifie que cette résistance est de plus en plus basse : la valeur pourrait aller à 30€ la première fois, ensuite seulement 29€, puis 28 €, etc. L’oblique est dessinée depuis deux vieux tops importants.

Qu’est ce que le Stochastique en langage boursier ?

Il compare le niveau de cours de la clôture par rapport à l’écart de cours sur une période donnée.

Voir ABC Bourse.

Quelle est la différence entre Stochastique “lent” et Stochastique “rapide” ?

Le Stochastique “lent” est la moyenne mobile sur 3 jours du stochastique “rapide” ( %K ), noté aussi “%D” .

Qu’est-ce que le RSI ?

Le RSI est le Relative Strength Index ou Indicateur de Force Relative. Le nom de RSI peut prêter à confusion : il ne compare pas des valeurs entre elles, pour cela il faut utiliser la force relative. En fait il devrait plutôt s’appeler Index de Force Interne. Le calcul du RSI est assez simple, voici la formule brute :

RSI = 100 – (100 / (1 + (H/B) ))

avec :

H : Moyennes exponentielle des hausses de valeur sur la période considérée. soit pour le RSI 14 : H(n) = (H(n-1) x 13 + hausse du jour)/14 et ainsi de suite

B : Moyennes des baisses de valeur sur la période considérée.

L’auteur de cet indicateur (Welles Wilder) recommande d’utiliser un RSI 14 , mais les RSI 9 et 25 sont devenus également très courants. Il est à noter que 14 n’est pas un nombre de jours

L’analyse du RSI est basée sur les divergences : divergence entre la valeur qui atteint de nouveaux extrêmes et le RSI qui ne réussit pas à atteindre de nouveaux extrêmes à son tour. Cette divergence serait le signe d’un retournement latent. Dans son livre, Welles Wilder donne cinq points importants concernant l’utilisation du RSI :

RSI au-dessus de 70% ou en dessous de 30%. le RSI atteint ses sommets ou ses creux avant la valeur elle même. Le RSI forme des motifs similaires à la valeur (Têtes et épaules…), il se peut que le RSI forme des motifs invisibles sur la valeur elle-même. Effet de balancier : (Cassure de résistances ou de supports) : Cela arrive quand le RSI casse des sommets ou des creux précédents. Supports et résistances : Le RSI peut les faire ressortir mieux que la courbe de la valeur elle-même. Divergence : Comme indiqué plus haut, Le RSI n’atteint pas de nouveaux sommets ou de nouveaux creux alors que la valeur les atteint.

Qu’est-ce qu’une valeur cyclique ?

Entreprise positionnée sur un marché très dépendant de l’activité économique (construction, biens d’équipement, chimie…) qui obtient des résultats très variables d’une année sur l’autre (Ex. : Usinor).

Qu’est-ce qu’une valeur dynamique ?

Valeur à performance élevée à court ou moyen terme, tout en acceptant les risques inhérents aux variations de cours sur des marchés très dynamiques mais fluctuants.

Que signifient les lettres placées à coté des SICAV ?

(C)= SICAV de capitalisation, (D)= SICAV de distribution.

Une SICAV est composée de plusieurs actions. La valeur est calculée chaque jour, ou quinzaine ou mois en additionnant la valeur de chaque action à sa clôture. Une SICAV composée d’actions françaises affichera demain comme valeur les cours de clôture de ce soir de ses différents composants. De plus, lorsque l’on décide d’acheter ou vendre une SICAV, on ne peut contrairement aux actions donner de limites de cours. L’achat est réalisé au cours du lendemain de la demande.