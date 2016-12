Pack de correctifs post-SP3

Je vous annonce la fin du pack de correctifs post-SP3 pour Windows XP.

Historiquement, le pack a géré toutes les mises à jour de Windows XP de niveau Critique et Important depuis la sortie du SP3 en mai 2008.

Les mises à jour obsolètes – remplacées par des correctifs plus récentes – sont retirées grâce à des fichiers batch.

Les raisons de la fin du pack

Je n’utilise plus Windows XP depuis 2009 et j’ai de plus en plus de mal à trouver le temps pour le mettre à jour. Il n’existe plus sur mon système que sur une machine virtuelle VirtualBox qui tourne sous Linux.

De plus, de moins en moins d’applications vont continuer de supporter XP donc avec le temps, il ne sera plus possible de mettre les applications à jour. La dernière version de FileZilla, par exemple, n’est plus compatible avec XP.

C’est dommage car Windows XP est l’un des systèmes d’exploitation qui a connu une longévité assez exceptionnelle. Il restera pour beaucoup d’entre nous un bon OS mais il est temps de migrer vers d’autres OS, plus sécurisés et maintenus plus régulièrement.

Pack de correctifs Windows XP post-SP3

En pré-requis, vous devez avoir installé le Service Pack 3 sur votre machine. Le but est d’avoir à disposition tous les correctifs critiques et importants dans le but de sécuriser rapidement l’installation et d’assurer la stabilité du système.

La version 3.3 est probablement la version finale du pack : MS ne donne plus de correctifs pour XP via Windows Update.

Installation et suppression automatiques des correctifs

Placez tous les correctifs dans le répertoire c:\hotfix . Téléchargez le script d’installation automatisée. Lancez 1_cleaner.bat pour supprimer les vieux correctifs obsolètes. Lancez 2_installer.bat pour mettre à jour votre système.

NOTE : le pack ne gère pas les correctifs pour JScript/VBScript, ni Windows Media Player, ni Media Format Runtime, ni .NET Framework, ni Malicious Software Removal Tool, ni Outlook Express, ni Flash Player, ni Windows Genuine Advantage.

Je mise sur la sécurité du système principalement et laisse à l’administrateur et/ou l’utilisateur final le soin de choisir d’installer le reste, selon ses besoins. Bonne mise à jour!

Intégration au CD de Windows XP

Armé du pack, suivez le tutoriel de création du CD d’installation de Windows XP SP3+ mis à jour avec nLite. C’est la solution la plus simple et la plus rapide si vous venez de formater et cherchez à avoir un système propre, fonctionnel et à jour dès l’installation.