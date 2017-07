Serveur dédié : mise à jour vers Debian 9 Stretch

Cette semaine, le système d’exploitation du serveur principal passe de Debian 8 Jessie à Debian 9 Stretch.

Mise à jour des paquets du système

La mise à jour s’est faite plutôt simplement pour la majeure partie des paquets :

apt update && apt upgrade

mais il a fallu s’y reprendre à plusieurs fois pour les paquets restants :

apt install <liste des paquets restants>

Changements dans la configuration

Quelques changements notables sont à noter.

Configuration apt

On vérifie que tous nos dépôts pointent bien vers la version Stretch:

nano /etc/apt/sources.list

On sauvegarde et on lance les mises à jour:

apt update && apt upgrade

Configuration SSH

La configuration SSH a été modifiée et certaines directives ne sont plus valables. Avant de redémarrer le serveur SSH ou de rebooter et de perdre tout accès au serveur SSH, assurez-vous que la configuration est correcte :

sshd -t

Résultats :

/etc/ssh/sshd_config line 25: Deprecated option KeyRegenerationInterval /etc/ssh/sshd_config line 26: Deprecated option ServerKeyBits /etc/ssh/sshd_config line 44: Deprecated option RhostsRSAAuthentication

Il ne vous reste plus qu’à éditer le fichier de configuration SSH:

nano /etc/ssh/sshd_config

J’ai désactivé les lignes qui posaient problème et ai rajouté de nouveaux protocoles de clé :

HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

Sauvegardez le fichier puis lancez cette commande pour créer les couples de clés privées/publiques dans /etc/ssl :

ssh-keygen -A

Résultat:

ssh-keygen: generating new host keys: ECDSA ED25519

Vérifiez une dernière fois qu’il n’y a aucun problème avec le fichier de configuration SSH:

sshd -t

et redémarrez le service SSH:

service ssh restart

Configuration de Courier

C’est le bon moment de revoir la configuration IMAP et POP de Courier.

On commence par renouveler notre fichier Diffie-Hellman en 4096 bits:

cd /etc/courier openssl dhparam -out dhparams4096.pem 4096

et on revoit la configuration de /etc/courier/imap-ssl :

SSLPORT=993 SSLADDRESS=0 SSLPIDFILE=/run/courier/imapd-ssl.pid SSLLOGGEROPTS="-name=imapd-ssl" IMAPDSSLSTART=YES IMAPDSTARTTLS=YES IMAP_TLS_REQUIRED=1 COURIERTLS=/usr/bin/couriertls TLS_PROTOCOL=TLS1_2:TLS1_1:TLS1 TLS_STARTTLS_PROTOCOL=TLS1_2:TLS1_1:TLS1 TLS_CIPHER_LIST="ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:ECDH+3DES:DH+3DES:RSA+AESGCM:RSA+AES:RSA+3DES:!aNULL:!MD5:!DSS" TLS_KX_LIST=ALL TLS_COMPRESSION=ALL TLS_CERTS=X509 TLS_DHCERTFILE=/etc/courier/dhparams4096.pem TLS_CERTFILE=/etc/courier/skyminds-cert.pem TLS_TRUSTCERTS=/etc/ssl/certs TLS_VERIFYPEER=NONE TLS_CACHEFILE=/var/lib/courier/couriersslcache TLS_CACHESIZE=524288 MAILDIRPATH=Maildir

Le chemin de SSLPIDFILE a changé donc pensez à le vérifier.

Certificat TLS pour Courier

Depuis que j’utilise les certificats TLS de Let’s Encrypt, il y a une petite modification a exécuter pour que le certificat s’applique aussi à notre serveur de mail : créer automatiquement un certificat pour Courier dès que notre certificat principal est généré.

On crée un script bash pour compiler notre clé privée et notre certificat Let’s Encrypt :

nano /home/scripts/letsencrypt-skyminds-mailserver.sh

avec :

#!/bin/bash cat /etc/letsencrypt/live/skyminds.net/privkey.pem /etc/letsencrypt/live/skyminds.net/fullchain.pem > /etc/courier/skyminds-cert.pem

et on édite notre fichier Let’s Encrypt pour le renouvellement :

nano /etc/letsencrypt/renewal/skyminds.net.conf

et on ajoute la directive renew_hook avec notre nouveau script:

[renewalparams] account = ... renew_hook = /home/scripts/letsencrypt-skyminds-mailserver.sh

Il ne reste plus qu’à éditer la configuration IMAP:

nano /etc/courier/imapd-ssl

et y mettre :

TLS_CERTFILE=/etc/courier/skyminds-cert.pem

puis redémarrez le service:

service courier-imap-ssl restart

Voilà, il me semble que ce sont les principales modifications que j’ai effectué lors de la mise à jour vers Debian 9.



