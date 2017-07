Fear the Walking Dead saison 3

La saison 3 de Fear the Walking Dead a commencé sur AMC.

Travis, Madison et Alicia sont capturés par un groupe armé et emmenés dans un complexe militaire. Travis est séparé, enfermé dans un sous-sol, tandis que Madison et Alicia sont retenues captives dans un bureau.

Au sous-sol, Travis retrouve Nick et Luciana qui est blessée, avec d’autres prisonniers. Ils s’enfuient mais Travis est recapturé. Nick et Luciana passent par les égouts. Pendant ce temps, Madison et Alicia attaquent leur geôlier, Troy, et Madison empale son oeil avec une petite cuiller.

Lorsque les walkers arrivent dans le complexe, Travis, Luciana et Alicia prennent l’hélicoptère tandis que Madison et Nick sont obligés de partir en Jeep avec Troy.

Curieusement, j’ai accroché à cette saison, ce qui n’a jamais été le cas auparavant. C’est à croire que les scénaristes ont fait un travail d’écriture ce coup-ci: c’est un peu plus proche de la série mère, The Walking Dead, et un peu plus violent et rythmé – ce qui, il faut bien l’avouer, n’a pas été le cas lors des deux premières saisons fleuves.

J’attends de voir si la suite est du même acabit. Seize épisodes ont été prévus pour cette saison.

A regarder en version originale.