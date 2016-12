NAS Synology : installer IPKG pour ajouter des applications supplémentaires

De temps en temps, on a besoin d’intervenir sur le NAS et l’interface web d’administration du Synology n’est ni la plus intuitive, ni la plus rapide. En tout cas, sur un D212+, cela rame toujours un peu.

Aujourd’hui, je vous montre comment ouvrir une session SSH en tant que root sur votre Synology afin d’y installer des applications non-officielles mais toutes aussi valables comme nano ou screen. Ce tuto prend à peine 10 minutes à réaliser.

Cela nous permettra à terme de pouvoir lancer différentes commandes et d’exploiter à fond les possibilités du NAS.

Activer SSH sur le Synology

Première étape : on active le service SSH sur le Synology :

connectez-vous au webadmin de votre Synology, rendez-vous dans Control Panel > Applications > Terminal & SNMP, dans l’onglet Terminal, cochez l’option Enable SSH service, changez le port par défaut pour quelque chose de plus exotique : 44222 par exemple, sauvegardez les options.

Retenez bien le numéro du port que vous avez défini. Il sera maintes fois utilisé par la suite.

Ouvrir une session SSH sur le NAS avec l’utilisateur root

Cette étape est cruciale et permet d’éviter de longues heures de recherche sur Internet pour comprendre pourquoi les commandes des étapes suivantes ne fonctionnent pas…

Vous devez *absolument* ouvrir une session SSH sur le NAS en tant qu’utilisateur root.

Le mot de passe de l’utilisateur root est le même que celui de l’utilisateur admin mais une session en tant qu’admin ne vous donnera pas les droits nécessaires pour installer quoi que ce soit.

On se connecte avec l’utilisateur admin en SSH :

ssh admin@DiskStation -p44222

et comme nous devons être root, on le devient :

sudo -i

Résultat:

BusyBox v1.16.1 (2015-10-28 13:19:22 CST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. DiskStation>

Installer IPKG sur le Synology

La deuxième étape est d’installer un gestionnaire de paquet sur le NAS, pour ajouter des paquets supplémentaires qui ne sont pas présents sur les dépôts officiels de Synology. C’est un peu comme un apt-get ou aptitude.

Vous devez connaître le modèle du processeur exact de votre Synology : pour cela, rendez-vous sur la page What kind of CPU does my NAs have ?

Cette page n’existe plus au moment où j’écris ces lignes (Synology semble avoir retiré son wiki) donc voici une capture d’écran récapitulative:

Sur mon Synology 212+, le processeur est donc un Marvell Kirkwood mv6282 2.0Ghz ARM (Marvell ARMADA 300).

Un autre moyen de connaître le modèle du processeur est de lancer un simple:

cat /proc/cpuinfo | more

ce qui nous retourne:

Processor : Feroceon 88FR131 rev 1 (v5l) BogoMIPS : 1985.74 Features : swp half thumb fastmult edsp CPU implementer : 0x56 CPU architecture: 5TE CPU variant : 0x2 CPU part : 0x131 CPU revision : 1

Ensuite, il nous reste à télécharger le bon fichier fichier correspondant à notre processeur. Le wiki Synology allemand existe toujours et nous donne:

ARM (armv5tejl, nur DS107+,DS207+,CS407,RS407): http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/syno-x07-bootstrap_1.2-7_arm.xsh

PowerPC (ppc_6xx): http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/unstable/ds101-bootstrap_1.0-4_powerpc.xsh

PowerPC (ppc_85xx, e500v?): http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-e500/cross/unstable/syno-e500-bootstrap_1.2-7_powerpc.xsh

Marvell Kirkwood 88F6281, 88F6282, 88FR131 (ARMv5TE Feroceon) : http://web.archive.org/web/20121005035819/http://wizjos.endofinternet.net/synology/archief/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh (ou utiliser http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/stable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh si vous obtenez une erreur au niveau du choix du processeur)

Intel Atom: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh

On peut donc procéder à l’installation. On récupère le fichier bootstrap qui va installer ipkg :

cd /volume1/@tmp wget http://web.archive.org/web/20121005035819/http://wizjos.endofinternet.net/synology/archief/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh

On le chmod et on l’exécute:

chmod +x syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh sh ./syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh

Résultat:

Optware Bootstrap for syno-mvkw. Extracting archive... please wait bootstrap/ bootstrap/optware-bootstrap.ipk bootstrap/wget.ipk 1227+1 records in 1227+1 records out bootstrap/bootstrap.sh bootstrap/ipkg.sh bootstrap/ipkg-opt.ipk Creating temporary ipkg repository... Installing optware-bootstrap package... Unpacking optware-bootstrap.ipk...Done. Configuring optware-bootstrap.ipk...Modifying /etc/rc.local Done. Installing ipkg... Unpacking ipkg-opt.ipk...Done. Configuring ipkg-opt.ipk...Done. Removing temporary ipkg repository... Installing wget... Installing wget (1.12-2) to root... Configuring wget Successfully terminated. Creating /opt/etc/ipkg/cross-feed.conf... Setup complete.

On met ensuite à jour les paquets:

ipkg update && ipkg upgrade

Et on installe quelques paquets utiles comme nano et screen :

ipkg install nano screen

Vous pouvez afficher la liste de tous les nouveaux paquets disponible avec la commande:

ipkg list

Pour pérenniser l’installation d’ipkg (ou si jamais vous obtenez le message “ipkg not found” au reboot du NAS), il faut (re)mettre le chemin dans le fichier de configuration de votre NAS:

nano /root/.profile

Remplacer la ligne PATH existante par celle-ci:

PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/sbin:/opt/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/root/bin

Editez maintenant le fichier /etc/rc.local:

nano /etc/rc.local

et ajoutez-y:

mount -o bind /volume1/@optware /opt

Sauvegardez et redémarrez le NAS.

Utilisation d’ipkg

Mettre à jour les dépôts et paquets:

ipkg update && ipkg upgrade

Afficher la liste des paquets déjà installés:

ipkg list

Installer un paquet:

ipkg install <paquet>

Supprimer un paquet:

ipkg remove <paquet>

Cela devrait parfaire les quelques limitations du NAS en mode terminal et vous permettre d’ajouter des programmes très utiles pour la suite.