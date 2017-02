Modifier n’importe quelle page web avec votre navigateur

Bon, c’est une astuce un peu érodée maintenant et je suis sûr que vous êtes plusieurs ici à la connaître mais je la rajoute quand même ici pour référence.

J’ai montré cela au responsable TICE de mon collège récemment et il n’en revenait pas : il est bel et bien possible de modifier n’importe quelle page web avec n’importe quel navigateur et tout cela directement en ligne, en utilisant une ligne de javascript.

Une ligne de Javascript qui rend la page éditable

Bien évidemment, la page n’est pas du tout modifiée, n’allez pas croire que vous êtes 1337 au point d’avoir gagner les droits d’écriture sur toutes les pages du net ! Par contre, cela permet d’éditer facilement un design ou d’effectuer quelques tests.

Nouveau code :

Glissez-déposez ce bookmarklet vers votre barre de favoris : Modifier cette page.

Allez ensuite sur n’importe quelle page web puis cliquez sur le bookmarklet.

Ancien code:

Voici la ligne à taper dans la barre d’adresse de votre navigateur lorsque vous vous trouvez sur un site : javascript:document.body.contentEditable='true'; document.designMode='on'; void 0

Ce petit bout de code Javascript indique au navigateur que le contenu de la page est modifiable. Vous pouvez donc taper ce que vous voulez dans la page.

A quoi cela sert-il ?

Alors j’entends certains me dire que cela ne sert à rien. Pour la grande majorité des internautes, c’est exact. Pour les développeurs ou graphistes par contre, l’intérêt est tout autre : cela peut servir à vérifier le rendu de la page avec une zone de texte plus importante, des images en moins, la suppression de sections entières… il suffit de sélectionner la partie qui vous intéresse et supprimer ou ajouter ce que vous souhaitez – vous pouvez même manipuler le contenu d’une page afin d’en faire une capture d’écran.

Sauvegarde des modifications

Avec Firefox et Chrome, il est possible de sauvegarder vos modifications. Éditez la page puis enregistrez-là en cliquant sur Fichier > Enregistrer sous. Il semble par contre impossible d’enregistrer les modifications avec Internet Explorer ou Opera.