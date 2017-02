Créer une webradio avec VirtualDJ

Pour vous les réguliers de ce site et à la demande expresse de Rizzen Mylil, voici un tutoriel expliquant la mise en place d’une webradio avec VirtualDJ. Voici donc les quelques étapes pour monter votre propre webradio avec ce logiciel. Temps estimé : 10-15 minutes.

1ère étape : installation de Virtual DJ

Installez VirtualDJ dans le répertoire par défaut et lancez le programme. Par défaut, Virtual DJ vous affiche la playlist : pour configurer les fonctions de diffusion, cliquez sur les boutons Rec > Broadcast qui se trouvent juste en dessous du cross-fader comme dans l’exemple ci-dessous :

2ème étape : configuration de Virtual DJ

Cliquez maintenant sur le bouton Config…. Vous obtenez 3 onglets de configuration :

Record from : indique la source de l’enregistrement. La valeur par défaut est Master. Si vous utilisez un micro, sélectionnez Master+Mic. Sinon, il reste l’option Line In, pour votre matériel audio.

: indique la source de l’enregistrement. La valeur par défaut est Master. Si vous utilisez un micro, sélectionnez Master+Mic. Sinon, il reste l’option Line In, pour votre matériel audio. Format : vous avez le choix entre l’Ogg (format libre et de meilleure qualité que le MP3 à bitrate égal) ou le MP3 (format propriétaire mais plus largement répandu). Choisissez la valeur de votre bitrate en fonction de votre upload : si vous avez 512k en upload, votre radio peut accueillir vous pouvez accueillir jusqu’à 9 visiteurs sans coupures.

Formule de calcul : (512/48) – 1.

: vous avez le choix entre l’Ogg (format libre et de meilleure qualité que le MP3 à bitrate égal) ou le MP3 (format propriétaire mais plus largement répandu). Choisissez la valeur de votre bitrate en fonction de votre upload : si vous avez 512k en upload, votre radio peut accueillir vous pouvez accueillir jusqu’à 9 visiteurs sans coupures. Formule de calcul : (512/48) – 1. Server : le type de serveur peut être personnel (Broadcast from my own computer) ou hébergé de manière distante (Broadcast to a radio server). Sélectionnez la première option.

Validez vos options de configuration et cliquez sur Start Recording. Le serveur de diffusion de VirtualDJ démarre et vous indique le lien vers le flux de votre radio. L’indication Waiting to start vous invite à lancer votre playlist.

Lancez donc votre playlist, voici ce que vous devriez obtenir :

3ème étape : redirection de ports au niveau du routeur et du firewall

Les ports 8000-8001 doivent être ouverts au niveau de votre routeur et pointer vers l’IP de l’ordinateur qui diffuse. Il en va de même pour votre firewall qui doit accepter les connexions distantes sur les ports 8000-8001. Les précédents tutoriels pourront sûrement vous éclairer à ce sujet, notamment :

Conclusion

L’avantage de VirtualDJ réside dans le fait qu’il n’y a pas besoin d’installer de serveur de diffusion comme c’est le cas pour Winamp ou SAM Broadcaster. C’est sûrement la solution la plus simple pour diffuser rapidement mais les options sont bien peu fournies : impossible de donner un nom à son flux ou de savoir si la radio est enregistrée sur des annuaires. Plus simple mais moins complet donc… à vous de voir ce qui importe le plus pour vous.

Voilà, vous savez tout maintenant ! Bonne diffusion :-)