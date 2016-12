Stranger Things saison 1

Cette première saison comporte 8 épisodes et vu l’engouement du public, une deuxième saison est à prévoir l’année prochaine.

Cela fleure bon les années 1980 et les influences de Steven Spielberg et Stephen King sont immanquables.

Parallèlement, la ville est le théâtre de phénomènes surnaturels liés au Laboratoire national d’Hawkins, géré par le département de l’Énergie (DoE) et dont les expériences dans le cadre du projet MKULTRA ne semblent pas étrangères à la disparition de Will.

Plusieurs personnages vont alors tenter de le retrouver : sa mère Joyce ; ses amis emmenés par Mike Wheeler et aidés par l’intrigante Onze ; et le chef de la police Jim Hopper.

Un soir de l’année 1983 à Hawkins, dans l’Indiana, le jeune Will Byers, 12 ans, disparaît brusquement et sans laisser de traces.

Matt a déjà écrit 2707 articles sur SkyMinds.Net.

Fan de webdesign, de programmation, d'automatisation, et d'administration réseau, Matt est formateur, sysadmin et responsable éditorial du site. Il lit, joue de la guitare et écrit chaque jour.

Site web • Google+ • Facebook • Twitter