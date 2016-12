Mon nouveau laptop : Asus N551VW

Pour mes 35 ans, j’ai reçu un super cadeau d’anniversaire : un nouvel ordinateur portable Asus N551VW-FW119T.

Asus N551VW

Voici la bête en images :

et le clavier :

Au programme : un écran 15,6″ mat et anti-reflets, un processeur i7-6700HQ (2,6 GHz), 8 Go de RAM en DDR4, une carte graphique GTX 960M, un disque SSD de 128 Go + 1 To en SATA, coque en aluminium brossé…

Premières impressions

On ne va pas se le cacher, il est très rapide! Démarrage éclair, aucun lag dans le lancement des applications, c’est vraiment du bonheur. Le clavier est vraiment bien, avec pavé numérique et rétro-éclairage.

Parmi les inconvénients, je noterai le poids/encombrement puisque avec ses 2.7 kg, on ne va pas le trimballer tous les jours et l’autonomie – qui tourne autour des 3h30-4h. Il est difficile d’allier performance et autonomie à l’heure actuelle.

Ubuntu Mate

J’y ai installé Ubuntu Mate, qui est vraiment sympa parce qu’il reprend le look de GNOME :

C’est bien, le système est rapide et stable mais j’ai pour le moment des difficultés à faire fonctionner le touchpad Elantech multi-touch : scrolling vertical à deux doigts etc. Il fonctionne en mode simple mais les fonctions multi-touch avancées ne sont pas détectées sous Ubuntu pour le moment.

Je suis donc content d’avoir une machine qui tourne. Il ne reste plus qu’à régler le souci du touchpad !