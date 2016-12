In lycée with Mister B. : “baïonnette”

Nous avons donc une baïonnette de la première guerre mondiale dans la nature soit au lycée on ne sait où, soit chez un professeur. Bien bien.

Hier, je rentre à la maison et découvre le message qu’une collègue d’histoire-géographie a envoyé à tous les enseignants depuis la messagerie de l’ENT :

Matt a déjà écrit 2707 articles sur SkyMinds.Net.

Fan de webdesign, de programmation, d'automatisation, et d'administration réseau, Matt est formateur, sysadmin et responsable éditorial du site. Il lit, joue de la guitare et écrit chaque jour.

Site web • Google+ • Facebook • Twitter