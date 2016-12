Android : configurer un clavier sans-fil en AZERTY

Je me suis récemment acheté un super clavier sans-fil, un Logitech K400 Plus, qui va me permettre de saisir mes textes un peu plus vite qu’en tapotant sur les lettres de l’écran tactile de mon téléphone ou de ma tablette.

J’ai choisi ce clavier parce qu’il possède également un touchpad. Cela pourra m’être utile si je veux naviguer sur la télévision ou piloter un Raspberry Pi, directement depuis mon canapé – ou dans le train ou la voiture.

Android ne reconnaît que le QWERTY

Sous Android, lorsque l’on branche un clavier sans-fil Bluetooth ou WiFi, la disposition du clavier par défaut est QWERTY et il n’est pas possible de la modifier sans installer une application tierce.

Par conséquent, il faut donc installer une application gratuite : Clavier physique AZERTY.

Pensez à activer les sources inconnues dans les paramètres Android pour pouvoir installer le fichier APK sans souci.

Branchement du dongle USB

Les claviers sans-fil fonctionnent avec un mini-dongle USB à brancher sur votre appareil. Il se pose toutefois souvent un problème de connectique physique. Les ports USB des tablettes sont en effet souvent de type microUSB. Il faut donc un cordon adaptateur microUSB OTG mâle/femelle, qui convertit le connecteur microUSB femelle en connecteur USB femelle pour y brancher le dongle.

Cet adaptateur microUSB – USB ne coûte que quelques euros et vous permettra aussi de brancher une clé USB sur votre appareil, pratique pour les sauvegardes.

Configuration du clavier AZERTY

Une fois que vous avez installé l’application et branché votre clavier sans-fil sur votre téléphone ou tablette Android avec le dongle USB, il faut se rendre dans Paramètres > Langues et Saisie :

dans Clavier et mode de saisie > Clavier actuel, sélectionnez Clavier physique AZERTY, dans Clavier et mode de saisie > Clavier physique et vérifiez les options de votre clavier.

Vous pouvez maintenant taper du texte avec votre clavier AZERTY, avec la disposition AZERTY.