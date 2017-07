Alexandr Misko – We Will Rock You (Queen cover)

Ce moment étrange où tu réalises qu’il est possible de recréer le rythme de batterie de We Will Rock You sur une guitare acoustique, avec un bic. Alexandr Misko, guitariste russe, l’a fait et appelle ça “penguitar”: Génial. A lire : Death Cab for Cutie - Little Bribes Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, informez-nous en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée s’il vous plaît.

