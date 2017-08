Visite du temple de Poséidon au Cap Sounion

Après l’intense journée vécue hier, nous apprécions ce matin de ne pas mettre de réveil à sonner. Nous allons chercher du pain frais et des biscuits à la boulangerie du coin et prenons notre temps sur la terrasse extérieure de l’appartement. Il fait déjà chaud !

Nous sommes encore indécis quant au programme de la journée et commençons par nous rendre à l’office de tourisme qui se situe près de l’Acropole pour demander des informations concernant les bateaux qui mènent au Pirée, ou à propos des bus pour voyager un peu en Grèce. L’homme qui nous accueille est charmant et répond avec beaucoup d’efficacité à nos questions.

Nous décidons alors du programme de la journée : nous quitterons Athènes pour visiter le Cap Sounion, où se tient un temple dédié à Poséidon, qui surplombe la mer. Il n’y a pas de gare routière unique à Athènes, mais bon nombre de lieux différents desservent les bus. Autant dire qu’il faut vraiment être bien renseigné à l’avance pour ne pas se tromper. Nous traversons donc la ville en métro et à pieds pour nous rendre à la Platia Egyptou, d’où partent les bus en direction du sud de l’Attique.

Deux heures plus tard, nous voici arrivés. Il est assez tard : nous préférons grignoter une salade avant de débuter notre visite. Nous nous installons à la seule taverne des environs et l’apprécions car elle offre une vue imprenable sur le temple et la nourriture est bonne et fraîche.

Le temple de Poséidon se dresse majestueusement à la pointe du cap et surplombe la mer d’un côté et la montagne de l’autre. La vue, mise en valeur par une exceptionnelle luminosité, est splendide.

A gauche du temple A droite du temple

Ce monument érigé au Vème siècle avant J-C a une particularité : les colonnes qui le constituent sont plus fines en haut qu’en bas, ce qui sert à accentuer l’effet de perspective et les voir plus haut qu’elles ne le sont en réalité. L’effet est réussi !

Nous faisons le tour du temple et descendons sur le petit chemin en contrebas du monument. Sur notre gauche, la mer à perte de vue et sur notre droite, des vestiges d’habitations proches du temple. La chaleur est intense et l’eau turquoise qui nous entoure nous tente vraiment.

Une fois notre visite achevée, nous descendons vers la plage située en contrebas par un tout petit chemin qui serpente à travers les herbes. Matt est bien content d’avoir investi dans ses Merell, ses chaussures de rando ouvertes et à lanières.

Une fois sur la plage, nous sautons dans l’eau illico presto. D’ailleurs, nous n’avons pas d’autre choix tant le sable est brûlant. La mer chaude et cristalline reflète le temple qui la domine. A cet instant, nous ne faisons plus qu’un avec Poséidon ! Le moment est vraiment sublime.

Nous nageons un bon moment, puis il est temps de repartir car nous devons reprendre le bus vers Athènes. Deux heures plus tard, nous arrivons “à la grecque” : au lieu d’attendre les arrêts officiellement prévus par la ligne, nous demandons au chauffeur de nous arrêter à deux pas de notre logement. C’est exactement ce que font les Grecs, et nous sommes ravis de ne pas retraverser la ville en métro !

Nous décidons de dîner dans la taverne située dans notre rue. L’adresse est excellente. Elle n’est fréquentée que par des Grecs du quartier et nous avons vraiment l’impression de dîner chez notre grand-mère !

Le serveur nous emmène dans les cuisines pour choisir ce que nous voulons manger, et nous l’apporte dans un plat ensuite. L’imam (aubergines farcies à la tomate, aux câpres, aux herbes et aux oignons), les petits pois en sauce et le porc Tigania (morceaux de porc fondants, assaisonnés d’une sauce au citron et aux herbes) sont à tomber !

Nous nous régalons et terminons cette belle soirée sur la terrasse haute de l’appartement, qui offre une vue imprenable sur l’Acropole illuminée. Magique !