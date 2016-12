Synology : installer PIP, le gestionnaire de paquets Python

Si l’on souhaite rajouter pas mal de fonctionnalités à un NAS Synology, on est vite limité par les applications officielles. On peut passer par IPKG ou alors tout simplement installer pip, le gestionnaire de paquets Python.

Voici comment installer pip sur votre NAS Synology en moins de 3 minutes.

Installation de pip sur votre Synology

Pré-requis : vous devez avoir installé Python (version 2.7 chez moi) depuis le gestionnaire de paquets du DSM.

1. On commence par ouvrir une session SSH avec l’utilisateur root sur le port 22 de l’IP de notre NAS :

ssh -l admin 192.168.IP.NAS -p22 sudo -i

Depuis DSM6, on ne peut plus ouvrir de session SSH avec l’utilisateur root . Il faut donc ruser en ouvrant une session avec un autre utilisateur ( admin par exemple) puis passer root avec sudo -i

2. Une fois connecté en tant que root, on récupère le paquet pip :

wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py

3. et on installe pip :

python get-pip.py

Cela prend un peu de temps. Voici ce que vous devriez obtenir :

Collecting pip Downloading pip-8.1.2-py2.py3-none-any.whl (1.2MB) 100% |████████████████████████████████| 1.2MB 103kB/s Collecting setuptools Downloading setuptools-27.1.2-py2.py3-none-any.whl (464kB) 100% |████████████████████████████████| 471kB 99kB/s Collecting wheel Downloading wheel-0.29.0-py2.py3-none-any.whl (66kB) 100% |████████████████████████████████| 71kB 535kB/s Installing collected packages: pip, setuptools, wheel Successfully installed pip-8.1.2 setuptools-27.1.2 wheel-0.29.0

pip est maintenant installé. Il ne vous reste plus qu’à installer les paquets de votre choix, à la manière d’un apt , apt-get ou aptitude :

Usage: pip [options] Commands: install Install packages. download Download packages. uninstall Uninstall packages. freeze Output installed packages in requirements format. list List installed packages. show Show information about installed packages. search Search PyPI for packages. wheel Build wheels from your requirements. hash Compute hashes of package archives. help Show help for commands.

A vous les paquets Python sur votre Synology !