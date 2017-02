NAS Synology : télécharger automatiquement les sous-titres avec Subliminal

Regarder des séries et des films en version originale, c’est ce que je passe mon temps à faire à recommander à mes élèves – et à leurs parents lors des réunions parents-professeurs.

On s’affranchit souvent de ces petits fichiers textes mais il peut arriver de tomber sur une série un peu plus coriace, qui demande de bien tout comprendre si on veut vraiment saisir le fin mot de l’histoire. Bref, parfois, les sous-titres, ça peut servir.

Voici donc un petit tutoriel pour récupérer automatiquement les bons sous-titres pour vos fichiers, avec en script en ligne de commande ou exécutable par votre NAS.

Synology : installation de pip

1. Ouvrez une session SSH sur le NAS et passez root :

ssh user@NAS sudo -i

2. Installez pip , le gestionnaire de paquets Python.

Synology : installation de subliminal

Subliminal est une librairie Python qui permet de rechercher et télécharger des sous-titres. C’est ce que nous allons lancer, soit en ligne de commande, soit par un cron sur le NAS.

Installez subliminal :

pip install subliminal

Résultat, après quelques minutes:

Successfully built pysrt enzyme guessit babelfish dogpile.cache rarfile rebulk Installing collected packages: pytz, chardet, pysrt, enzyme, rebulk, babelfish, python-dateutil, guessit, pbr, stevedore, futures, click, dogpile.cache, rarfile, beautifulsoup4, requests, subliminal Successfully installed babelfish-0.5.5 beautifulsoup4-4.5.3 chardet-2.3.0 click-6.7 dogpile.cache-0.6.2 enzyme-0.4.1 futures-3.0.5 guessit-2.1.1 pbr-1.10.0 pysrt-1.1.1 python-dateutil-2.6.0 pytz-2016.10 rarfile-3.0 rebulk-0.8.2 requests-2.13.0 stevedore-1.20.0 subliminal-2.0.5

Script de téléchargement automatique des sous-titres

Passons maintenant au script de téléchargement automatique de nos sous-titres. Voici mes pré-requis :

dossier à scanner : /volume1/video âge maximum des fichiers pour lesquels on recherche les sous-titres : 4 weeks langue des sous-titres: eng pour l’anglais, fra pour le français. Ici, je ne souhaite que de l’anglais.

Créez donc un nouveau fichier (dans votre dossier utilisateur du NAS):

nano /volume1/subby.py

et ajoutez-y:

from datetime import timedelta from babelfish import Language from subliminal import download_best_subtitles, region, save_subtitles, scan_videos # configure the cache region.configure('dogpile.cache.dbm', arguments={'filename': 'cachefile.dbm'}) # scan for videos newer than 2 weeks and their existing subtitles in a folder videos = scan_videos('/volume1/video', age=timedelta(weeks=10)) # download best subtitles subtitles = download_best_subtitles(videos, {Language('eng')}) # save them to disk, next to the video for v in videos: save_subtitles(v, subtitles[v])

Vous pouvez lancer ce script directement depuis un terminal avec :

python subby.py

Mise en place d’un cron pour automatiser le téléchargement des sous-titres

Si vous êtes sous Unix, vous pouvez mettre en place un cronjob avec le script tel quel.

Sur le Synology, tout se met en place en quelques clics :

Rendez-vous dans Panneau de configuration > Planificateur de tâches > Créer > Tâche planifiée > Script défini par l’utilisateur: Donnez un nom à votre tâche et assignez-lui un utilisateur (root). dans l’onglet Programmer, ajouter la fréquence de lancement du script : enfin, dans l’onglet Paramètres de tâches, donnez le chemin du script précédé de la commande python puisque c’est un script python: Ici, ce sera donc: python /volume1/matt/subby.py

A noter que j’ai perdu mon script original lors d’une mise à jour récente du DSM : j’avais installé le script sous /root, ce qui visiblement n’est pas une bonne idée puisqu’il a été effacé… Je vous conseille de placer le script dans votre répertoire utilisateur (non-root donc).

A vous les sous-titres synchros tous les soirs !