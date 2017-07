MacOS : résoudre le problème d’encodage Unicode des accents sous Preview

Un caractère précomposé ou caractère composite ou caractère décomposable est une entité Unicode qui peut aussi être définie comme une combinaison de plus de deux caractères. Un caractère précomposé peut typiquement représenter une lettre surplombée d’un accent, comme é (lettre e avec accent aigu). Techniquement, é (U+00E9) est un caractère qui peut être décomposé en son équivalent unicode à base de la lettre e (U+0065) et du caractère combinant accent aigu (U+0301).

Pour le site du Kriya Yoga France , on me transmet régulièrement des fichiers PDF que je dois transformer en articles. Je fais donc la plupart du temps un copié-collé et ensuite je m’attèle à la mise en page dans l’éditeur WordPress.

Matt a déjà écrit 2737 articles sur SkyMinds.Net.

Fan de webdesign, de programmation, d'automatisation, et d'administration réseau, Matt est formateur, sysadmin et responsable éditorial du site. Il s'occupe également de maintenance de sites internet et est développeur expert WordPress et WooCommerce.

Site web • Google+ • Facebook • Twitter