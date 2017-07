Inner Circle – Bad Boys

Inner Circle est un groupe Jamaicain de reggae formé en 1968 par les frères Ian et Roger Lewis, qui s’appelait à l’origine The Inner Circle Band et qui est connu pour mélanger pop, rock et reggae.

En 1987, ils sortent l’une de leurs chansons phares “Bad Boys”, qui fut utilisée comme générique pour la série télévisée COPS, diffusée sur Fox.

La chanson idéale pour décompresser après le dernier conseil de classe de l’année scolaire !