Installer Wine sous Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr

Après installation d’Ubuntu 14.04 (Trusty), je me rappelle que wine a été supprimé du système lors de la mise à jour d’Ubuntu. Qu’à cela ne tienne, on va le réinstaller.

Ajouter le PPA ubuntu-wine

En deux lignes, on ajoute le PPA et on installe wine1.7 :

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa -y && sudo apt-get update sudo apt-get install wine1.7

A ce stade, wine aurait dû s’installer normalement. Mais pas chez moi, non.

Erreur : vous avez demandé l’impossible ou des dépendances sont non satisfaites

Lorsque j’ai lancé la commande pour installer le paquet wine , j’ai obtenu le message d’erreur suivant :

Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming. L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation : Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites : wine : Dépend: wine1.6 mais ne sera pas installé ou wine1.7 mais ne sera pas installé E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».

La solution : downgrader le paquet liblcms2.2 vers la version officielle gérée par Trusty

Après moults recherches sur Internet qui n’ont rien donné, j’ai trouvé une piste dans ce sujet UbuntuForum. Une librairie ne serait pas installée à la bonne version du système et empêcherait l’installation correcte des dépendances : liblcms2-2

Commençons par nettoyer un peu apt :

sudo apt-get clean sudo apt-get autoclean sudo apt-get autoremove sudo apt-get purge wine -f sudo apt update sudo apt full-upgrade

Il faut donc downgrader liblcms2.2 de la version 2.6-3ubuntu1~precise1 vers 2.5-0ubuntu4 :

sudo apt-get install liblcms2-2=2.5-0ubuntu4

Résultat :

Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Paquets suggérés : liblcms2-utils Les paquets suivants seront mis à une VERSION INFÉRIEURE : liblcms2-2 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 remis à une version inférieure, 0 à enlever et 1 non mis à jour. Il est nécessaire de prendre 132 ko dans les archives. Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o Réception de : 1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty/main liblcms2-2 amd64 2.5-0ubuntu4 [132 kB] 132 ko réceptionnés en 0s (419 ko/s) dpkg : avertissement : dégradation (« downgrade ») de liblcms2-2:amd64 depuis 2.6-3ubuntu1~precise1 vers 2.5-0ubuntu4 (Lecture de la base de données... 321345 fichiers et répertoires déjà installés.) Préparation du décompactage de .../liblcms2-2_2.5-0ubuntu4_amd64.deb ... Décompactage de liblcms2-2:amd64 (2.5-0ubuntu4) sur (2.6-3ubuntu1~precise1) ... Paramétrage de liblcms2-2:amd64 (2.5-0ubuntu4) ... Traitement déclenché pour libc-bin (2.19-0ubuntu6.5) ...

Apparemment ce paquet a été mis à jour dans Precise mais n’est pas la version officielle gérée par Ubuntu Trusty. Le downgrade est nécessaire pour wine.

Ensuite, on peut installer wine1.7 tout simplement avec :

sudo apt-get install wine1.7

Résultat :

Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Les paquets supplémentaires suivants seront installés : libcapi20-3 libgif4:i386 liblcms2-2:i386 libpcap0.8:i386 ocl-icd-libopencl1:i386 p11-kit-modules:i386 wine-gecko2.34 wine-gecko2.34:i386 wine-mono4.5.4 wine1.7-amd64 wine1.7-i386:i386 Paquets suggérés : isdnutils-doc liblcms2-utils:i386 opencl-icd:i386 dosbox:any Paquets recommandés : wine1.5-amd64 wine1.5-i386:i386 wine-mono4.5.4:i386 Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés : libcapi20-3 libgif4:i386 liblcms2-2:i386 libpcap0.8:i386 ocl-icd-libopencl1:i386 p11-kit-modules:i386 wine-gecko2.34 wine-gecko2.34:i386 wine-mono4.5.4 wine1.7 wine1.7-amd64 wine1.7-i386:i386 0 mis à jour, 12 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour. Il est nécessaire de prendre 149 Mo dans les archives. Après cette opération, 403 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.

Et voilà, wine est installé sous Ubuntu 14.04 Trusty.