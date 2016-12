Chuck Mangione – Children Of Sanchez (Overture)

Chuck Mangione est un bugliste et trompettiste de jazz américain né le 29 novembre 1940 à Rochester dans l’État de New York.

Depuis le début des années 1960, il a sorti plus de 30 albums et joué avec les plus grands noms du jazz.

En 1978, Chuck Mangione compose la musique du film The Children of Sanchez, avec Anthony Quinn dans le rôle principal.

Voici Children Of Sanchez (Overture):

Magnifique.