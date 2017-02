[WordPress] Utiliser headJS avec Better WordPress Minify

Sur le site, j’utilise le plugin Better WordPress Minify pour compresser le contenu des pages (CSS, JavaScript, HTML) pour n’avoir que quelques fichiers à charger pour améliorer les temps de rendement.

Il est très utile d’utiliser headJS, qui permet lui aussi de charger plusieurs fichiers javascript en un seul appel, en les concaténant.

Voici un petit tutoriel qui permet d’allier Better WordPress Minify avec headJS.

Édition de Better WordPress Minify

Il n’y a malheureusement pas d’option ou de filtre pour cela donc nous allons devoir éditer le fichier class-bwp-minify.php :

nano /bwp-minify/includes/class-bwp-minify.php

On recherche ensuite la fonction get_minify_tag .

On remplace, autour de la ligne 2723 :

case 'script': $return = "<script type='text/javascript' src='" . esc_url($string) . "'></script>\r

"; break;

par :

case 'script': //MATT - https://www.skyminds.net $return = "<script type='text/javascript'>head.js('" . esc_url($string) . "')</script>\r

"; break;

Et voilà, tous les fichiers javascript gérés et minifiés par Better WordPress Minify seront maintenant chargés via headJS.