Ted Yoder – Everybody Wants to Rule the World (Tears for Fears cover)

Ted Yoder vient de Goshen, dans l’Arkansas et est un expert reconnu du dulcimer, un instrument hors du commun qui appartient à la famille des cithares. Voici sa reprise du morceau “Everybody Wants To Rule The World” du groupe Tears for Fears : Le dulcimer produit des tonalités musicales lorsque ses cordes sont frappées par de petits maillets en forme de cuillère. Les sonorités de cet instrument sont vraiment agréables et redonnent un petit coup de jeune à cette chanson qui date de 1985. A lire : Cracker - Low

Matt a déjà écrit 2707 articles sur SkyMinds.Net. Fan de webdesign, de programmation, d'automatisation, et d'administration réseau, Matt est formateur, sysadmin et responsable éditorial du site. Il lit, joue de la guitare et écrit chaque jour. Site web • Google+ • Facebook • Twitter

Articles en rapport: