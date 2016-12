Générer la liste des fichiers présents dans un répertoire avec un fichier .bat (MS-DOS)

Je suis un inconditionnel du batch file. Mais oui, rappelez-vous, ces petits fichiers .bat qu’on écrivait sous DOS pour lancer nos jeux plus facilement. Ou alors sous Windows pour enchaîner des actions répétitives.

Et bien ces fichiers .bat, je les utilise quotidiennement tout simplement parce qu’ils facilitent la vie.

Aujourd’hui, je vous montre comment extraire la liste des noms de tous les fichiers présents dans un répertoire avec une seule petite ligne de DOS, avec la commande DIR suivie de quelques arguments.

Qui n’a jamais eu besoin de sauvegarder ou de diffuser la liste des fichiers contenus dans un répertoire ? Et bien sachez que Windows n’offre pas cette possibilité en deux clics de souris. C’est ballot. Surtout qu’avec DOS, hop, cela se fait très rapidement :

La fonction DIR permet de lister le contenu d’un répertoire dans une fenêtre DOS. Voici les attributs que nous avons utilisé :

/A : affiche tous les fichiers (All).

/B : affiche uniquement les noms des fichiers sur une seule colonne (Bare format) .

/O:GEN : tri par dossiers (Group folders first), extension (file Extension) et nom (Name).

> filelist.txt : permet bien sûr de sauvegarder le résultat de la requête dans un fichier au lieu de l’imprimer à l’écran.