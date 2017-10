Firefox : sauvegarder une liste de plus de 30 onglets avec Send Tabs URLs

La petite limite de ce plugin, c’est qu’il est fait pour des gens normalement constitués – et pas pour les geeks avec plus de 30 onglets ouverts – donc le plugin ne garde dans la mémoire du presse-papier que les adresses des 30 premiers onglets. Si vous en avez plus, ils ne sont pas pris en compte.

Matt a déjà écrit 2750 articles sur SkyMinds.Net.

Fan de programmation, d'automatisation, et d'administration réseau, Matt est formateur, sysadmin et responsable éditorial du site. Il s'occupe également de maintenance de sites internet et est développeur expert WordPress et WooCommerce.

Site web • Google+ • Facebook • Twitter