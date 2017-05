24: Legacy saison 1

24: Legacy est un spin-off de 24 et est diffusé depuis fin février 2017.

La série comporte 12 épisodes et suit la vie d’un héros de guerre, Eric Carter (Corey Hawkins), en utilisant toujours la narration en temps réel qui a fait le succès de 24.

Après avoir mené une mission pour éliminer le leader terroriste Sheikh Ibrahim bin-Khalid, Eric Carter (Corey Hawkins), un ex-Army Ranger, retourne aux États-Unis et découvre que les membres de son équipe et lui-même sont la cible d’une tentative d’assassinat en réponse à la mort supposée de bin-Khalid.

Alors qu’il ne sait pas vers qui se tourner, Carter demande à la CTU de l’aider à sauver sa vie et à stopper l’une des plus grandes attaques terroriste à grande échelle sur le sol américain.

La série se déroule trois ans après les événements de 24: Live Another Day, à Washington, D.C.

Aucun des acteurs originaux de 24 n’a été gardé, on repart donc sur un casting vierge de toute conception antérieure, comme les saisons impaires de Skins. Pas de Jack Bauer, pas de Chloé.

J’ai regardé quelques épisodes et je dois avouer que 24, sans Jack Bauer, cela manque un peu de piquant et d’action. L’acteur Kiefer Sutherland n’a pas repris son rôle – je peux le concevoir, après 9 saisons et un film, on peut se dire qu’on a fait le tour du personnage – mais du coup, ce n’est plus vraiment pareil.

A regarder en version originale.

