Happy 2017 !

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2017, dynamique et prometteuse. Qu’elle vous soit favorable et vous permette de donner vie à tous vos projets !

Je garderai un excellent souvenir de l’année 2016 qui m’a offert de belles découvertes. Tout d’abord, sur le plan personnel, nous sommes partis en voyage dans plusieurs pays : Sicile, Grèce, Croatie, Pays-Bas, Belgique… Ces destinations variées nous ont permis de nous ouvrir à d’autres cultures et d’en découvrir les richesses.

Nous n’avons fait que le compte-rendu de la Sicile pour l’instant, mais soyez patients, les récits concernant la Grèce et la Croatie arrivent bientôt… avant d’entamer les voyages de cette année !

Au niveau professionnel, la petite nouveauté est que depuis septembre, j’ai été engagé comme développeur full-stack aux Etats-Unis. Les challenges quotidiens que m’offrent cette activité sont très stimulants car ils me demandent d’apporter une solution efficace et rapide aux problèmes des clients.

L’expérience que j’ai développée sur SkyMinds m’apporte beaucoup. J’en ai d’ailleurs profité pour ajouter une page maintenance de votre site web sur le site : si vous avez besoin de monter un serveur, optimiser votre site ou lui ajouter des fonctionnalités supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter avec les détails de votre projet.

Pour 2017, je vous souhaite beaucoup de créativité et que vos aspirations se concrétisent ! Meilleurs vœux à vous et à vos proches !